    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Президент Узбекистана обсудил в Китае новые инвестиционные проекты с CNPC и CNBM

    В регионе
    • 02 сентября, 2025
    • 16:09
    Президент Узбекистана обсудил в Китае новые инвестиционные проекты с CNPC и CNBM

    В рамках официального визита в Китай президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречи с руководителями ведущих китайских компаний, включая China National Petroleum Corporation (CNPC) и China National Building Materials (CNBM).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана.

    На встречах стороны обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества, включая проекты в энергетике, геологии, сельском хозяйстве, химической и ювелирной промышленности, модернизации общественного транспорта, развитии инфраструктуры и туризма. Особое внимание уделялось инвестициям CNPC, которые уже превысили $5 млрд, а также планам расширения портфеля совместных проектов по строительству подземных хранилищ природного газа, модернизации инфраструктуры и внедрению инновационных решений.

    Со стороны CNBM обсуждались перспективные проекты по модернизации насосных станций, строительству солнечных и ветряных электростанций, систем хранения энергии и локализации производства комплектующих для объектов альтернативной энергетики. Для ускорения реализации достигнутых договоренностей была поручена разработка отдельной "дорожной карты".

    Мирзиёев отметил традиционно высокий интерес китайского бизнеса к Узбекистану. Только в прошлом году объем инвестиций превысил $10 млрд.

    Шавкат Мирзиёев Узбекистан Китай инвестиции дорожная карта

    Последние новости

    17:00

    Си Цзиньпин: Применение силы - неверный способ разрешения разногласий

    Другие страны
    16:57

    В Лачынском аэропорту появится пункт пропуска через государственную границу

    Инфраструктура
    16:51

    Гаибов встретился со спортсменами, добившимися успехов на международных соревнованиях

    Индивидуальные
    16:51

    Пресс-секретарь ЕС: Из-за сбоя GPS болгарские службы посадили самолет фон дер Ляйен альтернативным способом

    Другие страны
    16:44

    Новый посол ЕС прибыла в Азербайджан

    Внешняя политика
    16:42

    Азербайджанская велогонщица: Рада исторической победе в Турции

    Индивидуальные
    16:28

    "Ханкенди" продлил контракт с турецким главным тренером

    Футбол
    16:27

    Ушаков: Россия и США планируют очередной раунд межмидовских консультаций

    Другие страны
    16:21

    Британия готовится анонсировать новый список санкций против РФ

    Другие страны
    Лента новостей