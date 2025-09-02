Президент Узбекистана обсудил в Китае новые инвестиционные проекты с CNPC и CNBM

В рамках официального визита в Китай президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречи с руководителями ведущих китайских компаний, включая China National Petroleum Corporation (CNPC) и China National Building Materials (CNBM).

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана.

На встречах стороны обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества, включая проекты в энергетике, геологии, сельском хозяйстве, химической и ювелирной промышленности, модернизации общественного транспорта, развитии инфраструктуры и туризма. Особое внимание уделялось инвестициям CNPC, которые уже превысили $5 млрд, а также планам расширения портфеля совместных проектов по строительству подземных хранилищ природного газа, модернизации инфраструктуры и внедрению инновационных решений.

Со стороны CNBM обсуждались перспективные проекты по модернизации насосных станций, строительству солнечных и ветряных электростанций, систем хранения энергии и локализации производства комплектующих для объектов альтернативной энергетики. Для ускорения реализации достигнутых договоренностей была поручена разработка отдельной "дорожной карты".

Мирзиёев отметил традиционно высокий интерес китайского бизнеса к Узбекистану. Только в прошлом году объем инвестиций превысил $10 млрд.