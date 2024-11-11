Президент Узбекистана вылетел в Эр-Рияд для участия на арабо-исламском саммите

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел в Эр-Рияд с рабочим визитом.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел в Эр-Рияд с рабочим визитом.

Как передает Report со ссылкой на убекские СМИ , об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Служителя двух святынь - Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда 11 ноября отбыл в эту страну с рабочим визитом", - говорится в сообщении.

В соответствии с программой пребывания глава республики выступит на внеочередном арабо-исламском саммите, посвященном эскалации ситуации в секторе Газа и Ливане, а также выработке мер по скорейшему урегулированию ближневосточного конфликта, добавили в пресс-службе.

Кроме того, 12-13 ноября по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева лидер Узбекистана будет участвовать в мероприятиях 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) и выступит с докладом.

Предусматривается, что Мирзиёев также проведет ряд встреч с главами зарубежных государств и руководителями международных организаций.