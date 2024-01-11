Президент Украины прибыл с визитом в Эстонию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Таллин.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Таллин.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия президента Эстонии Алара Кариса.

"Владимир Зеленский прибыл с визитом в Таллин, в Эстонии он встретится с президентом Аларом Карисом, спикером парламента Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас. Зеленский также выступит с речью в парламенте. На встречах будут говорить о дальнейшем противостоянии России, долгосрочной, постоянной и эффективной поддержке Украины", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что "демократические страны сделали многое, чтобы помочь Украине, но предстоит сделать еще больше".

Зеленский прилетел в Таллин из Вильнюса поздно вечером в среду, однако о его прибытии было объявлено в четверг утром.