Президент Украины поедет в Польшу на торжества 70-й годовщины окончания Второй мировой войны

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко примет участие в польских торжествах по случаю 70-й годовщины окончания Второй мировой войны, которые пройдут в Гданьске, cообщает Report со ссылкой на УНН.

Кроме Порошенко участие в мероприятиях в Гданьске примут президенты Болгарии, Хорватии, Кипра, Чехии, Эстонии, Литвы и Румынии.

Как информируют в канцелярии президента Польши, участие в торжествах подтвердили также главы парламентов Испании и Латвии, премьер Словакии, бывший президент Германии Хорст Келер, заместитель председателя парламента Венгрии и министр обороны Франции.

Торжества начнутся в Европейском центре Солидарности историческими дебатами под названием "Наследие Второй мировой войны в перспективе последних 70 лет".

После окончания дискуссии, участники встречи примут участие в торжествах на Вестерплатте.

Все мероприятия пройдут в течение двух дней - 7 и 8 мая.