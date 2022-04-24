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Президент Украины о роли "Байрактара" в войне

Президент Украины о роли "Байрактара" в войне "Что касается "Bayraktar", то это наши беспилотники, у нас есть совместно произведенные дроны с Турцией, огромное количество".
В регионе
24 апреля 2022 г. 00:02
Президент Украины о роли Байрактара в войне

"Что касается "Bayraktar", то это наши беспилотники, у нас есть совместно произведенные дроны с Турцией, огромное количество".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в ответ на вопрос восточноевропейского бюро Report.

"Но я при всем уважении честно скажу - это другая война, специалисты говорят, ее нельзя ни с какой другой сравнивать в ХХI веке. Те или иные дроны могут помогать, но не влияют на результат. Потому что есть история ракет, артиллерии, ПВО.

Разумеется, ни одна из войн, которые вела Российская Федерация на территориях других независимых государств, не приводила к таким разрушениям. Никогда еще не было столько тяжелой техники. Надеюсь, что подобное больше не повторится в других странах. К сожалению, останавливать их приходится нам, ценой жизней украинцев", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Prezidenti "Bayraktar"ın müharibədəki rolunu şərh edib

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