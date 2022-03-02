Президент Туркменистана выступил с речью на встрече с членами Милли Генгеша

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова выступил с речью на встрече с членами Милли Генгеша страны.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова выступил с речью на встрече с членами Милли Генгеша страны.

Report приводит текст выступления:

"Уважаемые члены Милли Генгеша Туркменистана!

В этот день года "Эпоха народа с ­Аркадагом", который ознаменован праздничными событиями, отмечаемыми в атмосфере высокого духовного подъема, я счел необходимым, руководствуясь исконными национальными принципами государственности, встретиться с членами Милли Генгеша Туркменистана с целью приумножения наших успехов и законодательного закрепления предстоя­щих грандиозных дел и достижений.

На заседании Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана, состоявшемся 11 февраля этого года при участии представителей народа, мы, следуя мудрым традициям доблестных предков и демократическим принципам нашего общества, обсудили важные вопросы, касающиеся государственной и общественной жизни, а также интересов народа. В целях определения основных направлений развития нашего независимого государства и его институтов в предстоящие 30 лет мы приняли Программу "Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах".

Предстоящий период развития родной Отчизны, уверенно продвигающейся к новым высотам во имя светлого будущего нашего народа, мы назвали "Возрождение новой эпохи могущественного государства".

В данном контексте мы сейчас обсудим предстоящие задачи, план намеченных к проведению мероприятий, касающихся основных направлений деятельности Халк Маслахаты и Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана в 2022 году.

Уважаемые члены и депутаты Милли Генгеша Туркменистана!

Следуя мудрым традициям мужественных предков и демократическим принципам нашего общества, недавно, на заседании Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана, проведенном 11 февраля нынешнего года с участием представителей народа, мы обсудили важные вопросы, касающиеся достижений родной Отчизны с момента вступления на путь суверенитета, ставшим для нашего народа решающим, судьбоносным и историческим событием, достигнутых рубежей, успехов страны за годы независимости, широкомасштабных социальных, политических и экономических реформ, осуществлённых в эпоху Возрождения и великих преобразований, в эпоху могущества и счастья, а также важные вопросы, касающиеся государственной и общественной жизни, насущных интересов нашего народа.

Отмечая огромную ответственность в настоящее время за судьбу нашего независимого государства и будущее последующих поколений, мы приняли Программу «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах», подготовленную с целью определения основных направлений развития нашего независимого государства и его институтов на будущие 30 лет.

Мы также приняли "Программу социально-экономического развития страны в 2022 году", "Инвестиционную Программу Туркменистана на 2022 год". Мы назвали предстоящий период развития Родины, уверенно следующей к новым вершинам развития во имя будущего нашего народа, "Возрождение новой эпохи могущественного государства".

В связи с этим в году "Эпоха народа с ­Аркадагом", основываясь на национальных принципах государственности, берущих начало с очень ранних периодов нашей славной истории, я счел необходимым провести сегодня встречу с членами и депутатами Милли Генгеша Туркменистана для обсуждения плана работы на текущий год. Проекты плана работы на этот год у вас есть, и, я думаю, вы с ними уже ознакомились.

Уважаемые члены Милли Генгеша Туркменистана!

В этом году мы широко отмечаем еще одну очень важную дату в истории нашего независимого государства – 30-летие принятия Конституции Туркменистана, а также учреждения нашего Государственного флага.

Конституция Туркменистана и Государственный флаг являются нашей национальной гордостью. Особое уважение мы проявляем к этим национальным ценностям как к святыням, которые приумножают чувство патриотизма, стремление к творчеству, трудовой энтузиазм.

Конституция является законной гарантией нашей свободной, спокойной, мирной, счастливой жизни. На основе нашей Конституции мы заложили правовые основы нашего общества и демократического правового светского государства, прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, совершенную систему органов власти и управления. В соответствии с основополагающими принципами и нормами нашей Конституции приняли сотни законов, кодексов, постановлений. Руководствуясь целями развития нашего общества, требованиями современной эпохи, передовым мировым опытом, мы осуществили конституционные, социально-экономические, общественно-политические преобразования. Создали многопартийную избирательную систему, перешли на двухпалатную парламентскую систему.

Опираясь на позитивный опыт, накопленный нашим народом на протяжении долгого исторического периода, а также основываясь на конституционных принципах нашей Независимости и Нейтралитета, мы последовательно повысили международный авторитет родной Отчизны, осуществляя деятельность, в соответствии с нашими намерения­ми, по поддержанию дружеских отношений с братскими народами планеты во имя развития и мира.

Наши эффективные предложения, направленные на решение важных международных вопросов, нашли единогласную поддержку международных организаций. По нашей инициативе Генеральной Ассамблеей ООН были единогласно приняты Резолюции "Роль Регионального центра Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии", "Укрепление связи между всеми видами транспорта для обес­печения стабильных и надежных международных перевозок в целях устойчивого развития в период и после пандемии и коронавирусного заболевания (COVID-19)", "Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией Экономического Сотрудничества". Знаменательным событием для нашего народа стало внесение ремесла изготовления дутара, исполнительского музыкального искусства на нем и искусства бахши в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Кроме этого, Туркменистан был избран в члены Исполнительного совета Структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, в вице-председатели Европейской экономической комиссии данной Организации, в члены Исполнительного совета Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО, члены Межправительственного совета Международной гидрологической программы ЮНЕСКО и ряд других международных структур.

Учитывая интересы нашего государства и общества, каждого гражданина, мы постоянно совершенствуем национальную законодательную базу в соответствии с требованиями эпохи.

В 2020 году мы внесли изменения и дополнения в наш Основной Закон, создали правовую основу деятельности двухпалатной парламентской системы страны. Мы успешно провели выборы членов Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана в соответствии с новыми положениями Основного Закона и Избирательного кодекса. Это историческое событие, которое явилось новым периодом в развитии представительных и законодательных органов страны, вывело на качественно новый уровень деятельность, проводимую законодательной властью нашего государства, способствовало еще большему повышению качества принимаемых законов и нормативно-правовых актов.

Члены и депутаты Милли Генгеша Туркменистана, наряду с укреплением правовой основы нашего демократического госу­дарства, справедливого гражданского общества, совершенствованием зако­нотворческой деятельности, проводят важную работу, связанную с развитием демократии в стране, выполнением международных обязательств нашего государства в области прав человека.

Уважаемые люди!

Если говорить в целом, то мы можем с уверенностью сказать, что на основе Конституции Туркменистана мы построили образцовое демократическое правовое светское государство и гражданское общество.

Уважаемые члены и депутаты Милли Генгеша Туркменистана!

В соответствии с принятыми направлениями развития страны на 2022–2052 годы в этом году в законотворческой деятельности перед нами стоят большие задачи по дальнейшему совершенствованию законодательства в области защиты прав и свобод человека, законодательства и его норм в экономике, в сфере социальной политики, в облас­тях науки, образования, культуры, молодежной политики и цифровой системы, охраны окружающей среды, природопользования и агропромышленного комплекса, по линии внешнеполитической деятельности Туркменистана, органов местной представительной власти и органов местного самоуправления, выборов. В этом направлении основной работой является подготовка законопроектов, соответствующих духу эпохи, выведение национального законодательства на новый уровень.

В этих целях:

1. В части международной и межпарламентской деятельности Халк Маслахаты и Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана необходимо целенаправленно продолжать работу по укреплению и развитию отношений с парламентами иностранных государств, международными организациями, в том числе со структурами Организации Объединенных Наций. Это является важным инструментом поддержки международных инициатив нашего государства.

В данном деле, основанном на конкретном политическом измерении, здоровом, позитивном будущем, общепризнанных и всем понятных человеческих ценностях, активно реализуется разработанная нами новая философия международных отношений "Диалог – гарантия мира".

В рамках этих работ в 2022 году необходимо провести на высоком организационном уровне запланированные международные мероприя­тия. Милли Генгешу Туркменистана совместно с Министерством иностранных дел Туркменистана необходимо обеспечить проведение на высоком организационном уровне запланированного в мае Межпарламентского форума стран Центральной Азии и Российской Федерации, также в рамках данного форума – Диалога женщин. Хочу напомнить, что Диалог женщин стран Центральной Азии в этом году проходит под председательством Туркменистана.

2. В честь предстоящей славной даты 30-летия принятия Конституции Туркменистана и учреждения Государственного флага предусмотреть совместные мероприятия Халк Маслахаты и Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана по разъяснению, широкой пропаганде содержания нашего Основного Закона, изложенных в нем норм и принципов, осуществляемой работе по защите прав и свобод человека совместно с министерствами и ведомствами страны, хякимликами, политическими партиями, общественными объединениями.

Необходимо запланировать проведение международных конференций, выставок, форумов, конкурсов, творческих встреч в честь этих дат на международном и государственном уровне.

3. Считаю необходимым в новую эру развития Родины – Возрождение новой эпохи могущественного государства – в целях обеспечения соответствия норм и принципов Основного Закона нашей страны духу и требованиям новой эпохи разработать предложения по совершенствованию Конституции Туркменистана. Особенно важно еще раз детально изучить передовой мировой опыт, нормы и принципы конституционного законодательства. При этом вопросы совершенствования деятельности органов государственной власти, пересмотра их прав, обязанностей и полномочий должны быть основными при разработке данных предложений.

4. Формирование правовой основы кардинальных преобразований, предусмотренных в Программе "Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах", последовательное совершенствование законов стоят в ряду важнейших задач, направленных на повышение эффективности работы отраслей в условиях рыночной экономики, их активную интеграцию в мировое экономическое пространство, на поддержку предпринимательских начинаний граждан, стимулирование инвестиционной активности, приватизацию государственной собственности и превращение их в акционерные общества.

В условиях интенсивно развивающихся рыночных отношений мы создаем новую инфраструктуру регионов нашей страны, повышаем эффективность предпринимательской деятельности, ускоряем работы по развитию производства импортозамещающей продукции. И поэтому мы должны придать огромную значимость таким важным направлениям, как продолжение совершенствования законодательных актов для создания экономических, промышленных зон и для их эффективной работы.

5. В условиях новой эпохи развития мы поставили перед собой задачу по обеспечению динамичного развития регионов нашей страны. В связи с этим необходимо наладить эффективную работу с населением всех велаятов, этрапов, городов и сел. В этих целях в планах работ нужно предусмотреть проведение выездных заседаний комитетов Халк Маслахаты и Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана, предоставление организационной и методической помощи местным органам представительной власти и органам местного самоуправления. Необходимо поддерживать постоянные контакты с избирателями, вести постоянную работу по изучению писем, обращений и предложений граждан, проводить с ними встречи и общественные приёмы, интересоваться повседневной жизнью, потребностями людей. Следует также продолжить работу по разъяснению норм законов, целей проводимой государством внутренней и внешней политики.

Обеспечение высоких темпов развития регионов и в будущем должно оставаться основным направлением деятельности Правительства страны.

6. В рамках миролюбивой политики нашей страны необходимо продолжение реформ в военной сфере, в целях совершенствования законодательства в данном направлении и учитывая современные преобразования в рамках этой деятельности необходимо внести соответствующие изменения и дополнения в Законы Туркменистана "О воинской обязанности и военной службе", "Об обороне", "О Государственной границе Туркменистана".

7. Обязательной составляющей надежного развития демократического общества в современных условиях являются вопросы обеспечения правопорядка и законности. Поэтому необходимо продолжить работу по совершенствованию норм и принципов Уголовного кодекса, особенно в вопросах борьбы с киберпреступностью, преступностью, осуществляемой с использованием интернет-ресурсов, в области защиты информации.

8. В условиях рыночной экономики мы проводим экономическую политику, основанную на науке. Особое внимание уделяем расширению производства конкурентоспособных на внешнем рынке товаров, полному обеспечению внутреннего рынка продукцией, произведенной в нашей стране. И поэтому необходимо совершенствовать и модернизировать законы, регулирующие возникающие в этих направлениях отношения.

И конечно, несмотря на продолжающиеся негативные явления в мировой экономике, мы будем продолжать нашу деятельность по широкому использованию потенциала частного сектора во всех отраслях экономики, государственной поддержке предпринимательства, стабильному развитию финансово-экономической системы страны.

Превращение нашего государства в важный транспортно-логистический центр региона и планеты создает возможность для дальнейшего развития промышленной переработки сырьевых месторождений ископаемых богатств. Таким образом, развитие промышленности стало одним из важнейших направлений нашей экономики.

Исходя из вышеизложенного, также в целях стимулирования экономической и предпринимательской, инвестиционной активности становится необходимым совершенствование таких законодательных актов, как Кодекс торгового мореплавания, Таможенный, Налоговый кодексы, законы, регулирующие инвестиционную деятельность и другие.

9. Социальная система, являясь одним из показателей, определяющих состояние экономического и социального развития любого государства, в первую очередь направлена на обеспечение социального благополучия всех граждан. На поддержку молодых и многодетных семей, детей, потерявших родителей, ветеранов и людей, утративших здоровье в защите государственного и общественного интересов, предоставляются льготы и дополнительная помощь за счет государственных и общественных средств. И поэтому необходим анализ законодательных актов и систематическое совершенствование действующих норм, предусматривающих предоставление льгот и поддержку этих групп людей.

10. В системе здравоохранения нашей страны также осуществляется широкомасштабная деятельность. Мы изложили в новой редакции Государственной ­программы "Saglyk" мероприятия, которые предстоит осуществить в этой системе в будущем. В данном направлении мы активно сотрудничаем с ООН, Всемирной организацией здравоохранения, особенно по ­вопросам профилактики различных заболеваний, своевременного выявления, лечения, защиты генофонда нации. В этой области мы уже приняли законы и постановления и успешно их реализуем.

С первых дней выявления в мире пандемии COVID-19 мы совместно с Организацией Объединенных Наций, ее специализированными агентствами, Европейским регио­нальным бюро ВОЗ, а также с международными структурами, государствами, сотрудничающими с нами, совместно проводим планомерные работы по обеспечению предотвращения распространения коронавируса и готовности к противостоянию. В рамках научно-медицинской дипломатии со Всемирной организацией здравоохранения и Европейским региональным бюро ВОЗ предоставили свои предложения по подготовке специальной программы по изучению генома коронавируса, созданию регионального метода по противостоянию болезням воспаления лёгких, по созданию в составе Всемирной организации здравоохранения Центра по лечению острых инфекционных заболеваний и их предупреждению. Учитывая природно-экзогенные особенности региона Центральной Азии, выдвинули начинания о создании Центра вирусологии и бактериологии по Центральной Азии. Необходимо широко распространять среди международной парламентской общественности выдвинутую нами научно-медицинскую дипломатию и оказание парламентской поддержки.

11. В достижении высокого уровня развития страны огромное значение имеет трудовое законодательство, ибо человек, создавая своим трудом материальные и духовные богатства, оказывает положительное воздействие на развитие общества. И поэтому с целью обеспечения и реализации права каждого человека на труд, правового обеспечения их необходимо совершенствовать трудовое законодательство, чтобы оно шло в ногу со временем.

12. В нашем государстве большой заботой охвачена молодёжь, подрастающее поколение, чтобы они получили образование, имели широкий кругозор, развивали талант, стали личностями, преданными Родине и народу. Осуществляется государственная политика, включающая социально-экономические, политические, культурные, организационные и правовые меры, направленные на самоутверждение молодёжи в обществе, на воспитание молодых с широким кругозором, с высокой культурой, организаторскими способностями. В прошлом году мы приняли и утвердили Государственную программу в области молодёжной политики Туркменистана на 2021–2025 годы и План мероприятий по её реализации. Наше государство и в дальнейшем будет создавать все условия для участия представителей молодого поколения в социально-экономической, политической и культурной жизни общества. Депутаты ­Меджлиса, члены Халк Маслахаты, находясь среди нашей молодёжи, должны проводить работу по повышению их правовой культуры и ответственного отношения к будущему нашей славной Родины. При необходимости нужно постоянно совершенствовать законодательство в этом направлении.

13. В нашей стране мы проводим государственную политику по развитию физкультуры и спорта, подготовке национальных спортсменов на высшем уровне, внедрению в наше общество норм здорового образа жизни. Наряду с материально-техническим оснащением этой системы мы укрепляем нормативно-правовую основу. С этой целью в 2020 году мы приняли Закон Туркменистана «О физической культуре и спорте», а также утвердили в прошлом году Программу поддержки и развития физической культуры и спорта в Туркменистане на 2021–2025 годы, и План мероприятий по её выполнению. В результате проводимой деятельности наша нейтральная Родина превратилась в центр проведения спортивных мероприятий мирового уровня, наши спортсмены достигают больших успехов на международных соревнованиях. Депутаты Меджлиса, члены Халк Маслахаты совместно с общественными объединениями должны последовательно вести разъяснительную работу среди населения, и особенно среди молодёжи, о пользе физкультуры и спорта, значении принципов здорового образа жизни.

14. Мы ведём программную дея­тельность по внедрению во все отрасли экономики нашей страны цифровой системы, новых инновационных технологий. Для создания правовой основы деятельности реализуемых в этом направлении работ, увеличения спектра цифровых услуг, повышения их качества, обеспечения их безопасности за последние годы в Туркменистане мы утвердили Концепцию развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019–2025 годы, Государственную программу развития цифровой экономики в Туркменистане на 2021–2025 годы, а также были приняты законы Туркменистана, связанные с кибербезопасностью, электронной документацией, электронным документооборотом и цифровыми услугами. Мир не стоит на месте, с каждым днём развивается цифровая система. В данной связи следует провести необходимую работу с целью совершенствования законодательной основы этой системы.

15. Мы проводим большую деятельность по развитию национальной культуры, которая является душой, духовным богатством нашего народа, по защите, обогащению, пропаганде в мире, донесению до будущих поколений и популяризации национального наследия, а также уделяем особое внимание культурной дипломатии как важному направлению государственной политики. В этой деятельности мы считаем ЮНЕСКО самым близким партнёром.

Внесение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО историко-культурных памятников древнего Мерва, Куняургенча и Нисы, а также включение репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО дестанного искусства «Гёроглы», искусства пения и танца «куштдепди», туркменского национального искусства ковроткачества и ремесла изготовления дутара, исполнительского музыкального искусства на нём и искусства бахши является явным доказательством проводимой нами широкомасштабной культурной, научной дипломатии в мире.

В настоящее время осуществляется соответствующая деятельность по включению города Ашхабад в Сеть творческих городов ЮНЕСКО в категории «Дизайн», внесению в Список Всемирного наследия «Искусства выращивания туркменских алабаев», «Искусства туркменского кошмоваляния», «Туркменского кузнечного ремесла», «Туркменских гончих собак тазы и искусства охотничьих птиц», «Национального туркменского гореша», а также по включению в перечень славных дат, празднуемых на уровне ЮНЕСКО, 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги, созданию в высших учебных заведениях кафедры ­ЮНЕСКО, по включению ряда средних школ в Международную сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО. В данной связи, при необходимости, следует регулировать правовые отношения в этой сфере.

16. В результате слаженной работы Милли Генгеша Туркменистана совместно с министерствами и соответствующими отраслевыми ведомствами в году, объявленном «Туркменистан – Родина мира и доверия», наряду со всеми направлениями экономики, принят ряд современных законов, регулирующих общественные отношения в агропромышленном комплексе.

Мы уделяем особое внимание коренному преобразованию и развитию агропромышленного комплекса. Потому что это – одна из отраслей, где создаётся продовольственное изобилие путём производства различных видов экологически чистых сельхозкультур, промышленная отрасль страны обеспечивается сырьевыми ресурсами и импортозамещающей сельскохозяйственной продукцией, а также повышаются экспортные возможности.

Исходя из задач, поставленных перед нами по эффективному использованию многосторонних возможностей агропромышленного комплекса и превращению сельского хозяйства в рентабельную отрасль экономики, мы должны проводить соответствующие работы по совершенствованию законодательной базы в этом направлении.

17. В целях успешной реализации принятых программ по дальнейшему социально-экономическому развитию нашей страны, демократизации общества жизнь требует принятия необходимых мер по совершенствованию работы местных органов исполнительной и представительной власти, органов местного самоуправления. Эффективная работа данных органов власти является очень важной в социально-экономическом развитии регионов страны и удовлетворении запросов населения. Нужно совершенствовать полномочия Генгешей как местных органов самоуправления, привести в соответствие с международной практикой правовой статус органов управления. В связи с этим, с учетом накопленного опыта, необходимо регулярно вносить соответствующие изменения и дополнения в Законы Туркменистана «О местных представительных органах государственной власти», «О местных органах исполнительной власти».

18. Наряду с этой деятельностью необходимо держать в центре внимания своевременное совершенствование нормативных правовых актов по соответствующим отраслям. Наше государство, проявляя заботу о подрастающем поколении, создает благоприятные основы для их всестороннего развития. Поэтому защита прав детей остается важнейшим направлением социальной политики государства и национального законодательства.

В целях наилучшего обеспечения интересов детей, создания условий для свободного и равного развития детей, расширения возможностей реализации прав ребенка и исходя из общепризнанных норм международного права, мировой практики следует принять меры по совершенствованию деятельности комиссий хякимликов, этрапов и городов по делам несовершеннолетних.

19. В связи с этим необходимо поручить Министерству адалат вести работу по координации подготовки соответствующих нормативных правовых актов с участием соответствующих органов.

Уважаемые члены Милли Генгеша Туркменистана!

Оказание помощи и поддержки нуждающемуся – отличительная черта характера и менталитета турк­мен. Эти исконные благородные традиции, основанные на духовном кодексе, обязывают наш народ окружать особой заботой и вниманием детей, оставшихся без родителей. И наши предки неуклонно придерживались их.

В национальной литературе и исторических хрониках имеется масса тому подтверждений. Оглянитесь в историю: Тогрул бег усыновил Алп Арслана, а Гёроглы бег – Овеза.

У нашего великого поэта-мыслителя Махтумкули Фраги есть такие строки:

"Если встретишь сироту, вежлив будь и ласков будь.

Если можешь, предложи и хлеб, и соль,

Если у кого печаль, добрым словом одари.

Поддержать в момент нужды человека-то – важнее»

Эти наказы великого мыслителя всегда соблюдались в туркменском обществе. Поэтому мы продолжаем национальные традиции, связанные с обеспечением всесторонней заботы о детях, созданием благоприятных условий для их нормального физического и интеллектуального развития, реализацией прав юных туркменистанцев на образование и здравоохранение, так как считаем эти задачи ключевым направлением нашей социальной политики.

Прилагаемые усилия в целях обеспечения благополучной и счастливой жизни детей продиктованы в первую очередь нашей величайшей ответственностью за судьбу, достойное и светлое будущее родной Отчизны. В целях социальной поддержки подрастающего поколения, нуждающихся в опеке детей, содействия восстановлению их здоровья, создания благоприятных условий для их счастливой жизни и формирования высоких человеческих качеств, мы учредили Благотворительный фонд.

Деятельность Фонда осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством в области материнства и детства, а также с другими правовыми актами.

Под патронатом Фонда будет функционировать Детский оздоровительно-реабилитационный центр в новом современном административном центре Ахалского велаята, который включает детский сад на 150 мест, стационар на 120 мест и оздоровительный центр. Для обеспечения счастливой жизни нуждающихся в опеке детей, которые будут воспитываться в этом комплексе, будут созданы все оптимальные условия.

В настоящее время эти гуманные традиции вбирают в себя комплекс правовых гарантий обеспечения и защиты законных интересов детей, а также предусматривают экономические и другие конкретные меры, нацеленные на подготовку ребенка к самореализации и самостоятельной жизни в обществе.

С момента создания Фонд обеспечивает право полноценного и справедливого участия в жизни общества и государства нуждающихся в опеке детей, что также включает материальную помощь в оказании им медицинской помощи, восстановлении здоровья и получении лекарств и предусматривает обучение в общеобразовательных и специализированных школах, обеспечение специальными спортивными и другими необходимыми принадлежностями.

Уважаемые люди!

В туркменском обществе детей без родителей не оставляют в одиночестве. Заботу о ребенке, потерявшем родителей по разной причине, берут на себя в первую очередь близкие родственники, а в случае их отсутствия – дальние. При полном отсутствии у ребенка родственников о нем заботится арчин села, который по решению старейшин прикрепляет его к одной из семей. Таким образом, приютившая семья считала этого ребенка своим.

Для решения столь непростых задач, в том числе связанных с усыновлением и удочерением, при Фонде действует Совет Старейшин.

Основная задача Совета состоит в оказании Фонду всестороннего содействия в выполнении изложенных в Положении задач, а также помощи нуждающимся в опеке детям.

Члены Совета Старейшин рассматривают и будут рассматривать различные вопросы, в том числе касающиеся усыновления детей, лишившихся родительской опеки, присвоения им имени и фамилии. Им будут предоставлены полномочия для принятия конкретного решения по данным вопросам. В этом деле старейшины будут руководствоваться законами Туркменистана и национальными традициями и обычаями.

В результате это позволит детям прочувствовать проявляемую о них всестороннюю заботу и занять достойное место в обществе.

Средства Благотворительного фонда будут выделяться для нуждающихся в лечении детей в соответствующих медицинских учреждениях нашей страны и, в случае необходимости, других стран.

Конечно, вопросы, связанные с воспитанием детей под покровительством Фонда, получением ими среднего специального, высшего образования, обеспечением их жильём, будут находиться в центре постоянного внимания государства.

Наши граждане, различные предприятия и фирмы регулярно делают взносы в Фонд. Как вы знаете, Фонд уже оплатил сложные медицинские операции нескольким больным детям.

Здесь хочу подчеркнуть, что перечисление определённой части зарплаты на благотворительность является одной из общепринятых национальных особенностей, что известно всем, кто знаком с туркменской культурой.

Уважаемые люди!

Мы и впредь будем расширять и совершенствовать деятельность Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям.

Словом, исходя из требований новой эпохи в будущем необходимо провести законодательную деятельность на основе продуманной разработанной Концепции по вышеперечисленным направлениям законотворческой деятельности. Таким образом, полагаю, будут целесообразными разработка и принятие Концепции по совершенствованию законодательства на период 2022–2027 годов.

Уважаемые члены и депутаты Милли Генгеша Туркменистана!

Стремительно меняется время, жизнь требует от всех нас решительных действий, созидательных инициатив, важных преобразований. В связи с этим принятие законов, отвечающих возросшим требованиям времени, даст возможность совершенствовать правовую систему, позволит последовательно укреплять законодательную базу независимого государства, устремленного вперед со скоростью скакуна.

Уважаемые члены Милли Генгеша Туркменистана!

Как видите, в будущем перед Милли Генгешем Туркменистана стоят большие задачи по развитию нашей страны в новую историческую эпоху.

Продолжая эффективное взаимодействие с Меджлисом, Халк Маслахаты должен проводить целенаправленную работу по совершенствованию законодательства и дальнейшему всестороннему развитию родной Отчизны.

Это позволит реализовать очередные эффективные меры по совершенствованию политической системы нашей страны, создаст условия для формирования совершенной базы деятельности государства и общества, обеспечения прав и свобод человека, дальнейшего укрепления национальной экономики и достижения социального благополучия нашего народа.

Мы с вами обсудили план мероприятий по основным направлениям деятельности Халк Маслахаты и Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана в 2022 году. Четко определили стоящие перед Милли Генгешем задачи.

Достигнутые в общественном и историческом развитии человечества рубежи, национальное наследие, комплекс воззрений и гуманистических норм, разработанных с учетом современного опыта туркменского народа, освоенного в аспекте настоящего времени, составляют нашу доктрину государственности. Следуя этим мудрым принципам, современное туркменское общество рассматривает человека как наивысшую ценность.

В нашей стране значительно укрепляются основы демократического, правового светского государства, гуманного и справедливого общества.

Последовательно совершенствуется деятельность структуры органов власти по дальнейшему расширению и защите прав, свобод и интересов человека. Современный Туркменистан динамично развивается на основе верховенства норм демократии и закона, гражданского единства и сплоченности, что нашло свое отражение в выдвинутом нами девизе "Государство – для человека!".

В "Эпоху народа с Аркадагом" мы продолжим эти работы в новом формате, на более высоком уровне, опираясь на достижения прошлого и прекрасные успехи нынешнего времени.

Смотря в светлое будущее, обеспечим динамичное продвижение к новым высотам и счастье нашей страны.

В новый исторический период – эру Возрождения новой эпохи могущественного государства члены Милли Генгеша Туркменистана должны направить все свои усилия на разработку законов, предусматривающих гармоничное развитие и равное обеспечение интересов государства, общества и каждого человека. Эти законы должны предусматривать укрепление и совершенствование правовой системы нашей страны, развитие сотрудничества с международными организациями и государствами планеты.

Успешная реализация программ, нацеленных на дальнейшее социально-экономическое развитие Отчизны, последовательную демократизацию общества, социально-экономическое развитие регионов страны, удовлетворение повседневных нужд и потребностей населения, определены в ряду основных задач.

В числе важных задач – развитие регионов нашего независимого государства, привлечение инвестиций, внедрение передовой техники и технологий, развитие предприятий по выпуску импортозамещающей продукции, расширение сферы услуг и создание дополнительных рабочих мест. А самая главная задача – строительство доступного для населения жилья.

Политика, проводимая на этой основе законодательной и исполнительной ветвями власти, наряду с развитием рыночной экономики обязывает создать демократическое правовое светское государство, гуманистическое и справедливое общество. Эта политика, укрепив веру нашего народа в завтрашнем дне, ещё больше приумножит чувство гордости и радости за родную Отчизну.

Уважаемые члены и депутаты Милли Генгеша Туркменистана!

Я от всего сердца желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, а также больших успехов в вашей ответственной работе.

Уважаемые люди!

Мы в году "Эпоха народа с Аркадагом" с чувством огромной гордости, твёрдой уверенностью в будущем и со светлыми целями достигнем ещё больших рубежей.

Ибо наша страна – край, где осуществляются заветные мечты и царит благополучие.

И прекрасная страна, и Отечество святое,

И любимая Отчизна – край родной, Туркменистан!