Президент Туркменистана провел кадровые перестановки в правительстве страны

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел кадровые перестановки в правительстве страны.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел кадровые перестановки в правительстве страны.

Как передает Report, соответствующие указы и постановления глава государства подписал на совместном заседании правительства и Государственного совета безопасности по итогам пяти месяцев 2022 года.

Так, указом президента за допущенные в работе недостатки Эсенмырат Оразгелдиев освобожден от должности заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана, курирующего агропромышленный комплекс. Новым вице-премьером по АПК назначен Аннагелди Язмырадов, до этого занимавший пост советника президента Туркменистана по сельскохозяйственным вопросам.

Также за недостатки, допущенные в работе, Чары Гылыджов освобожден от должности зампредседателя Кабмина, курирующего торговый комплекс страны. Новым вице-премьером по торговле назначен Батыр Атдаев, занимавший пост генерального прокурора Туркменистана.

Временное исполнение обязанностей генерального прокурора страны возложено на его заместителя Бегмырата Бегмырадова.