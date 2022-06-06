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Президент Туркменистана провел кадровые перестановки в правительстве страны

Президент Туркменистана провел кадровые перестановки в правительстве страны Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел кадровые перестановки в правительстве страны.
В регионе
6 июня 2022 г. 12:22
Президент Туркменистана провел кадровые перестановки в правительстве страны

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел кадровые перестановки в правительстве страны.

Как передает Report, соответствующие указы и постановления глава государства подписал на совместном заседании правительства и Государственного совета безопасности по итогам пяти месяцев 2022 года.

Так, указом президента за допущенные в работе недостатки Эсенмырат Оразгелдиев освобожден от должности заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана, курирующего агропромышленный комплекс. Новым вице-премьером по АПК назначен Аннагелди Язмырадов, до этого занимавший пост советника президента Туркменистана по сельскохозяйственным вопросам.

Также за недостатки, допущенные в работе, Чары Гылыджов освобожден от должности зампредседателя Кабмина, курирующего торговый комплекс страны. Новым вице-премьером по торговле назначен Батыр Атдаев, занимавший пост генерального прокурора Туркменистана.

Временное исполнение обязанностей генерального прокурора страны возложено на его заместителя Бегмырата Бегмырадова.

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Версия на английском языке Turkmen President reshuffles Cabinet 
Версия на азербайджанском языке Türkmənistan Prezidenti Nazirlər Kabinetində kadr dəyişikliyi edib

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