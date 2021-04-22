О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент Туркменистана присвоил звание вице-премьеру

Президент Туркменистана присвоил звание вице-премьеру Президент Туркменистана присвоил вице-премьеру Сердару Бердымухамедову звание «Заслуженный собаковод Туркменистана»
В регионе
22 апреля 2021 г. 11:21
Президент Туркменистана присвоил звание вице-премьеру

Президент Туркменистана присвоил вице-премьеру, председателю Высшей контрольной палаты и главе Международной ассоциации «Туркменские алабаи» Сердару Бердымухамедову звание «Заслуженный собаковод Туркменистана». Как сообщает Report, cоответствующий Указ главы государства зачитала на заседании Международной ассоциации «Туркменские алабаи» председатель Меджлиса Милли Генгеша Гульшат Маммедова.

Этого почётного звания Сердар Бердымухамедов удостоен «за большие достижения в годы независимости Туркменистана в деле системного содержания и разведения путём использования достижений современной мировой науки, приумножения в мире славы алабаев, являющихся неотъемлемой частью богатого культурного наследия туркменского народа, развитии и совершенствовании народной селекции, большие успехи в популяризации лучших традиций национальной кинологической школы, учитывая многолетний добросовестный и самоотверженный труд, а также по случаю Праздника туркменского алабая», отмечается в указе Президента.

К сведению читателей сообщим, что 16 апреля этого года Сердар Бердымухамедов был избран на пост президента Международной ассоциации ахалтекинского коневодства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Суговушан: первый шаг к победе - ВИДЕО
Суговушан: первый шаг к победе - ВИДЕО
21 апреля 2021 г. 14:48
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
19 апреля 2021 г. 17:24
Минэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
ФотоМинэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
16 апреля 2021 г. 11:42
В Хачмазе простились с шехидом Отечественной войны
ФотоВ Хачмазе простились с шехидом Отечественной войны
16 апреля 2021 г. 12:35
Глава государства: Армянский фашизм является самым уродливым и жестоким из тех, что существовали в других странах
Глава государства: Армянский фашизм является самым уродливым и жестоким из тех, что существовали в других странах
21 апреля 2021 г. 01:06
Яшар Ахмедли из Amazon: Родина – понятие навеки, независимо от того, где ты живешь
ФотоЯшар Ахмедли из Amazon: Родина – понятие навеки, независимо от того, где ты живешь
17 апреля 2021 г. 13:56
Азербайджан выразил протест Евросоюзу
Азербайджан выразил протест Евросоюзу
16 апреля 2021 г. 20:36
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида
16 апреля 2021 г. 09:57
В Азербайджане экс-финансист и его мать скончались в один день
В Азербайджане экс-финансист и его мать скончались в один день
15 апреля 2021 г. 17:52
Завтра в Баку будет 21 градус тепла
Завтра в Баку будет 21 градус тепла
15 апреля 2021 г. 13:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi