Президент Туркменистана присвоил звание вице-премьеру

Президент Туркменистана присвоил вице-премьеру Сердару Бердымухамедову звание «Заслуженный собаковод Туркменистана»

Президент Туркменистана присвоил вице-премьеру, председателю Высшей контрольной палаты и главе Международной ассоциации «Туркменские алабаи» Сердару Бердымухамедову звание «Заслуженный собаковод Туркменистана». Как сообщает Report, cоответствующий Указ главы государства зачитала на заседании Международной ассоциации «Туркменские алабаи» председатель Меджлиса Милли Генгеша Гульшат Маммедова.

Этого почётного звания Сердар Бердымухамедов удостоен «за большие достижения в годы независимости Туркменистана в деле системного содержания и разведения путём использования достижений современной мировой науки, приумножения в мире славы алабаев, являющихся неотъемлемой частью богатого культурного наследия туркменского народа, развитии и совершенствовании народной селекции, большие успехи в популяризации лучших традиций национальной кинологической школы, учитывая многолетний добросовестный и самоотверженный труд, а также по случаю Праздника туркменского алабая», отмечается в указе Президента.

К сведению читателей сообщим, что 16 апреля этого года Сердар Бердымухамедов был избран на пост президента Международной ассоциации ахалтекинского коневодства.