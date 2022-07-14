Президент Туркменистана пригласил узбекского коллегу посетить Ашхабад

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов пригласил главу Узбекистана Шавката Мирзиеева посетить Ашхабад с ответным визитом в удобное для него время в рамках переговоров в узком формате.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов пригласил главу Узбекистана Шавката Мирзиеева посетить Ашхабад с ответным визитом в удобное для него время в рамках переговоров в узком формате.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Главы соседних государств отметили наличие огромного потенциала для налаживания межрегионального сотрудничества, обсудили вопросы международной повестки и отдельно подчеркнули важность укрепления атмосферы доверия и добрососедства в Центральной Азии.

Бердымухамедов отметил, что нынешний государственный визит призван дать новый импульс стратегическому партнерству между Туркменистаном и Узбекистаном.

Мирзиеев назвал Туркменистан надежным и ключевым партнером Узбекистана в регионе: "Мы привержены дальнейшему развитию полномасштабного сотрудничества, намерены всемерно укреплять отношения стратегического партнерства с нашим самым близким соседом", – отметил узбекский лидер.

В ходе переговоров тет-а-тет стороны обсудили перспективы туркмено-узбекского сотрудничества, уделив особое внимание развитию торгово-экономических связей, увеличению взаимной торговли, реализации проектов промышленной кооперации, использованию транспортно-транзитных возможностей.