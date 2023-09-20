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Президент Туркменистана предложил создать "Каспийскую экологическую инициативу"

Президент Туркменистана предложил создать "Каспийскую экологическую инициативу" Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов предложил создать "Каспийскую экологическую инициативу".
В регионе
20 сентября 2023 г. 04:40
Президент Туркменистана предложил создать Каспийскую экологическую инициативу

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов предложил создать "Каспийскую экологическую инициативу".

Как сообщает Report, в своем обращении к делегатам 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Сердар Бердымухамедов напомнил, что летом прошлого года на Шестом Каспийском саммите в Туркменистане всеми участниками была твердо подтверждена готовность к тесному сотрудничеству по экологической проблематике.

"Считаю, что это открывает хорошие возможности для начала широкого и системного взаимодействия прибрежных государств с ООН", – отметил он, предлагая создать "Каспийскую экологическую инициативу" в тесном сотрудничестве с ООН.

Такая организация может стать международной платформой для профессионального взаимодействия по широкому кругу вопросов, связанных с охраной окружающей среды Каспия, сохранением его биологических ресурсов, решением ряда назревших экологических проблем.

Сердар Бердымухамедов также предложил обратить более пристальное внимание на экологические проблемы в Центральной Азии. Он призвал "приступить к адресным и конкретным мерам по формированию целостной экологической стратегии ООН в отношении региона с почти 80-ти миллионным населением, занимающим обширные площади, обладающим уникальными природными ресурсами и биоразнообразием, и одновременно находящимся в зоне серьезных экологических рисков".

В этой связи президент Туркменистана предложил учредить в Ашхабаде специализированную структуру – Региональный центр по технологиям, связанным с борьбой с изменением климата в Центральной Азии.

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