Президент Туркменистана посетит Казахстан с госвизитом

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 24-25 ноября посетит Казахстан с государственным визитом.

Как передает Report со ссылкой на Акорду, визит организован по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, в ходе которых стороны обсудят перспективы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Туркменистаном.