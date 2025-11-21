Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Президент Туркменистана посетит Казахстан с госвизитом

    В регионе
    • 21 ноября, 2025
    • 17:11
    Президент Туркменистана посетит Казахстан с госвизитом

    Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 24-25 ноября посетит Казахстан с государственным визитом.

    Как передает Report со ссылкой на Акорду, визит организован по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

    В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, в ходе которых стороны обсудят перспективы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Туркменистаном.

