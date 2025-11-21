Президент Туркменистана посетит Казахстан с госвизитом
В регионе
- 21 ноября, 2025
- 17:11
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 24-25 ноября посетит Казахстан с государственным визитом.
Как передает Report со ссылкой на Акорду, визит организован по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, в ходе которых стороны обсудят перспективы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Туркменистаном.
