Президент Туркменистана посетит Италию с официальным визитом

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетит с официальным визитом Италию.

Как передает Report, об этом сообщил вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов на заседании Кабинета министров.

В рамках визита запланирована встреча глав двух государств, а также участие Сердара Бердымухамедова в туркмено-итальянском бизнес-форуме и церемонии открытия выставки "Древняя цивилизация Туркменистана" в Капитолийском музее Рима.

По итогам визита планируется подписание пакета двусторонних документов по ключевым направлениям сотрудничества.