    Президент Туркменистана посетит Италию с официальным визитом

    В регионе
    • 24 октября, 2025
    • 10:52
    Президент Туркменистана посетит Италию с официальным визитом

    Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетит с официальным визитом Италию.

    Как передает Report, об этом сообщил вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов на заседании Кабинета министров.

    В рамках визита запланирована встреча глав двух государств, а также участие Сердара Бердымухамедова в туркмено-итальянском бизнес-форуме и церемонии открытия выставки "Древняя цивилизация Туркменистана" в Капитолийском музее Рима.

    По итогам визита планируется подписание пакета двусторонних документов по ключевым направлениям сотрудничества.

