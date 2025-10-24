Президент Туркменистана посетит Италию с официальным визитом
24 октября, 2025
- 10:52
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетит с официальным визитом Италию.
Как передает Report, об этом сообщил вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов на заседании Кабинета министров.
В рамках визита запланирована встреча глав двух государств, а также участие Сердара Бердымухамедова в туркмено-итальянском бизнес-форуме и церемонии открытия выставки "Древняя цивилизация Туркменистана" в Капитолийском музее Рима.
По итогам визита планируется подписание пакета двусторонних документов по ключевым направлениям сотрудничества.
