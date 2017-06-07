Президент Туркменистана поручил аннулировать все льготы для населения

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил вице-премьеру подготовить предложения по аннулированию всех льгот для населения, сообщает Report со ссылкой на туркменские СМИ.

"Льготы должны предоставляться не всем подряд, а только тому, кто действительно нуждается в социальной помощи", - заявил Г.Бердымухамедов на заседании 6 июня.

Закон о предоставлении населению в бесплатное пользование электроэнергии, газа, соли и воды был принят в Туркменистане в 1993 году сроком на десять лет. В 2006-м президент Сапармурат Ниязов продлил действие закона - до 2030 года.