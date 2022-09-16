Президент Туркменистана отметил высокий уровень политических отношений с РФ

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на встрече с главой России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС отметил высокий уровень двусторонних политических отношений между странами, сообщает Report.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на встрече с главой России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС отметил высокий уровень двусторонних политических отношений между странами, сообщает Report.

Это подтверждают и взаимные визиты на высшем уровне – 10 июня туркменский лидер посетил с официальным визитом Москву, а 29 июня глава РФ посетил Ашхабад для участия в Каспийском саммите.

Президент Туркменистана также отметил укрепление межпарламентских связей, большой импульс развитию которых придал первый Межпарламентский форум стран Центральной Азии и Российской Федерации, прошедший в Ашхабаде.