Президент Туркменистана обсудил с генсеком ОЭС вопросы сотрудничества в разных сферах

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обсудил с генеральным секретарем Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС) Хусравом Нозири вопросы сотрудничества в разных сферах.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обсудил с генеральным секретарем Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС) Хусравом Нозири вопросы сотрудничества в разных сферах.

Как передает Report, об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Среди приоритетных направлений сотрудничества был отмечен энергетический сектор. По словам Бердымухамедова, Туркменистан, обладая огромными запасами природного газа, готова существенно диверсифицировать его поставки, в том числе потребителям и транзитерам на пространстве ОЭС. Еще одной важной сферой сотрудничества был назван транспорт. Глава Туркмении пригласил ОЭС к более активному участию в реализации транзитных возможностей страны, используя такие транспортные коридоры, как Север - Юг и Восток - Запад.

Стороны также констатировали наличие у государств - членов ОЭС больших возможностей для наращивания взаимовыгодного партнерства. Это прежде всего касается взаимодействия в торгово-экономической сфере, а также в культурно-гуманитарной области, по линии экологии и туризма. Туркменистан, как отмечалось, намерена продвигать эффективное сотрудничество в формате ОЭС посредством реализации совместных проектов и программ.

Организация экономического сотрудничества - региональная межгосударственная экономическая структура, в которую входят Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан. Организация создана в 1985 году Ираном, Пакистаном и Турцией, штаб-квартира ее постоянно действующего секретариата находится в Тегеране.