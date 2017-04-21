Президент Туркменистана: Конвенция о статусе Каспия готова к подписанию

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В настоящее время Конвенция о статусе Каспийского моря готова к подписанию, которое может произойти уже на предстоящем в Казахстане Саммите прикаспийских государств.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, такое заявление сделал во время своего официального визита в Астану президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Ранее специальный представитель президента России Игорь Братчиков в беседе с журналистами в ходе международного форума "Каспийский диалог" сообщил, что все пять прикаспийских государств смогли максимально приблизиться к общей позиции, и конвенция близка к своему окончательному варианту.