Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дал эксклюзивное интервью

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов впервые дал эксклюзивное интервью телерадиокомпании "МИР".

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов впервые дал эксклюзивное интервью телерадиокомпании "МИР".

Report представляет интервью президента Туркменистана председателю телерадиокомпании "Мир" Радику Батыршину можно посмотреть в видеоролике.

В нем глава государства рассказал, в частности, о перспективах сотрудничества со странами Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза, о статусе нейтралитета страны и о борьбе с коронавирусом.

- Уважаемый господин президент, позвольте, прежде всего, поблагодарить вас за согласие на это интервью. В этом году Туркменистан отмечает тридцатилетие своей независимости. Что, на ваш взгляд, означает понятие «независимость» для туркменского народа?

- Позвольте приветствовать вас в гостеприимном Туркменистане. Говоря о значении независимости, я бы предложил рассматривать это в контексте исторического развития нашей страны, как минимум, за последнее столетие. Исходя из этого, я убежден, что обретение Туркменистаном своей независимости явилось логическим продолжением его древней истории, туркмены, по сути своей, это государствообразующий народ. Начиная с раннего средневековья и на протяжении нескольких столетий они принимали активное и непосредственное участие в создании и успешном развитии целого ряда государственных образований в Центральной и Южной Азии, на Ближнем и Среднем Востоке. Об этом свидетельствуют многочисленные факты и документы.

Поэтому я глубоко убежден, что 1991 год можно считать знаменательной вехой, с которой началось возвращение туркменского народа на траекторию суверенного развития. Наш народ вновь обрел внутреннюю точку опоры, увидел смысл и историческую перспективу своего существования в условиях собственной государственности. Мы действительно почувствовали высокую ответственность за судьбу своего государства, за судьбу и перспективу следующих поколений. Это состояние, на мой взгляд, раскрыло самые лучшие черты многонационального народа Туркменистана: патриотизм, достоинство, трудолюбие, гуманизм, уважение к памяти предков, терпимость, готовность прийти на помощь. Все это помогло нам не только пройти без потрясений первый, самый главный период после обретения независимости, но и достаточно быстро перейти к устойчивому политическому, экономическому и социальному росту.

Являясь демократическим, правовым и светским государством, а именно так сказано в нашей Конституции, Туркменистан уделяет большое внимание развитию своей правовой системы, в частности, совершенствованию законодательных основ. Могу твердо и уверенно сказать, что мы выстроили понятную и эффективную структуру государственной власти, основные ветви которой: законодательная, исполнительная и судебная функционируют сбалансировано и взаимно дополняют друг друга.

За годы независимости были реализованы программы, нацеленные на модернизацию экономики, интеграцию Туркменистана в мировое экономическое пространство. Сегодня мы идем по пути создания в стране индустриального общества, основанного на новой промышленной инфраструктуре. Одновременно с этим развиваем и другие стратегически значимые направления национальной экономики. Такие как энергетика, транспорт, связь, агропромышленный комплекс, финансово-банковский сектор.

Отличительной чертой нашей модели развития стала сильная социальная политика государства. Более 70% средств госбюджета направляются на социальные нужды – на повышение уровня и качества жизни людей, масштабно строится новое жилье, возводятся школьные и дошкольные учреждения, объекты здравоохранения. Всего в строительную область инвестировано свыше 38 миллиардов долларов США. Ежегодно на 10% повышается размер заработной платы, пенсий, пособий, стипендий.

Значительно реформирована стратегическая отрасль нашей экономики: топливно-энергетический комплекс. Построен новый газопровод из Туркменистана, в Китай, Иран, полным ходом идет сооружение газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия. Помимо энергосырья сегодня Туркменистан поставляет на международные рынки экологически чистый бензин и дизельное топливо, моторные масла, сжиженный газ и другие горюче-смазочные материалы, электроэнергию.

В стране создана мощная текстильная промышленность, продукция которой успешно конкурирует на мировых рынках. Достигнута продовольственная безопасность. Обеспечены условия для стремительного научно-технологического развития. С вывода в космическое пространство первого национального искусственного спутника Земли появились широкие возможности для налаживания системы телекоммуникационной связи в соответствии с мировыми стандартами. Идет активный процесс широкой цифровизации всех сфер деятельности.

По темпам роста ВВП Туркменистан прочно входит в число наиболее динамично развивающихся экономик мира. По оценкам Всемирного банка, Туркменистан находится в числе стран с уровнем дохода выше среднеразвитых стран мира. За годы независимости объем ВВП вырос 8,4 раза, а общий объем основных инвестиций в экономику страны составил около 209 млрд долларов США. Из них 66,6%, что составляет около 140 млрд долларов США, направлено на производственную сферу. За годы независимости построен и введен в эксплуатацию 2891 крупный объект социального и производственного назначения. В настоящее время без учета топливно-энергетического комплекса доля негосударственного сектора в ВВП страны достигла 70%. Несмотря на сложившуюся в мире негативную обстановку, по итогам 2020 года мы обеспечили рост ВВП на уровне 5,9%.

Среди государственных приоритетов должное место занимает экология и защита окружающей среды, развитие зеленой экономики. В стране активно внедряются адаптационные меры по восстановлению лесов и уменьшения землепользования для снижения климатических воздействий, высаживаются миллионы саженцев деревьев. Всего за последние 20 лет в стране их высажено более 90 миллионов. В нынешнем году в стране будет высажено еще 300 миллионов саженцев. Осуществляется крупномасштабный проект по строительству в самом сердце пустыни Каракумы уникального озера Алтын Асыр для сбора коллекторно-дренажных вод с орошаемых земель всех велаятов страны. Особое внимание уделяется обеспечению населения чистой питьевой водой.

В 2017 году в Ашхабаде прошли Пятые Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Это событие золотыми буквами вписало новую яркую страницу в летопись туркменского спорта. Полностью модернизирована национальная система здравоохранения, включающая в себя сегодня разветвленную сеть современных клиник, центров охраны матери и ребенка, диагностики, неотложной медицинской помощи и других медицинских учреждений, оснащенных самой передовой медицинской техникой. Мы добились повсеместного йодирования соли, обогащения муки железом, высокого уровня иммунизации населения. В стране покончено с такими заболеваниями, как дракункулез, полиомиелит, краснуха, корь, малярия. Эти достижения признаны на уровне ООН. Нашей стране неоднократно присуждались соответствующие международные награды и сертификаты.

Об устойчивости и эффективности национального здравоохранения говорит и тот факт, что мы сумели быстро наладить эффективную работу медицинских учреждений в условиях борьбы с пандемией коронавируса. Готовыми оказались и все другие системы государственной защиты населения от опасных инфекционных заболеваний. Среди наши безусловных достижений я бы также выделил сферу науки и образования, которая сегодня переживает настоящий подъем.

Очевидно также, что в условиях независимости стало возможно активное духовное возрождение народа, его исторического самосознания, расцвет многонациональной культуры Туркменистана. Осуществляется эффективно сотрудничество Туркменистана с ЮНЕСКО, Древний Мерв, Кенеургенч и Парфянские крепости включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, которые имеют общемировую и культурно-историческую значимость и ценность.

Сегодня все жители нашей страны, независимо от этнического происхождения, ощущают себя неотъемлемой частью своей общей родины. Мы по праву гордимся единством народа Туркменистана, миром и согласием в обществе. Это позволяет нам уверенно смотреть в будущее, поэтапно проводить демократические преобразования, совершенствовать государственную и общественную жизнь, успешно развивать внешние связи.

При этом хотел бы подчеркнуть один, на мой взгляд, очень важный момент. Туркменское государство – не застывшая конструкция, это живой творческий процесс, который идет в русле современных тенденций в мирового развития и объективных запросов общества. Совсем недавно, 28 марта этого года, в Туркменистане состоялись первые выборы членов Халк маслахаты верхней палаты туркменского парламента, а уже 14 апреля прошли первые совместные заседания двух палат Мелли Генгеша Национального собрания Туркменистана, состоящего теперь из Халк маслахаты и меджлиса. Переход на двухпалатную структуру законодательного органа – это важнейшее этапное событие современной истории Туркменистана. Оно показало твердую приверженность нашей страны следовать базовым критериям мировой и национальной демократической практики, общепризнанным принципам и нормам международного права.

Я привел, наверное, лишь некоторые факты, свидетельствующие о тех масштабных преобразованиях, которые произошли в Туркменистане в период независимости. В целом же, давая оценку пройденному пути, можно обоснованно утверждать, что эти годы стали для Туркменистана временем созидания, раскрытия огромного потенциала нашего народа, создания прочного материального и духовного фундамента для последующего комплексного развития страны.

Хочу также добавить, что в нынешнем году празднования 30-летия независимости Туркменистана, наша родная страна станет местом проведения таких важных международных мероприятий с участием глав иностранных государств, как шестой

Саммит глав прикаспийских государств, 15 саммит Организации экономического сотрудничества, а также множество различных праздничных мероприятий с участием высоких иностранных гостей.

Здесь не могу не сказать еще об одном событии, которое мы отмечаем в эти дни – это 140-летие со дня рождения Ашхабада. Мы гордимся своей столицей. За короткий срок она изменилась до неузнаваемости. Сегодня Ашхабад – один из самых современных, динамично строящихся городов Азии. Он по праву является ярким символом уверенной поступи нашего государства по пути стремительного социально-экономического развития, инновационного роста, внедрения передового мирового опыта во все сферы жизнедеятельности. Город растет, хорошеет на глазах, становится комфортным местом для работы и отдыха.

Безусловным приоритетом развития столицы является ее обеспечение социальной инфраструктурой: школами, детскими садами, медицинскими центрами, спортивными сооружениями. Также важнейшее знамение мы придаем экологии города, сохранению окружающей среды, расширению парковых зон, скверов.

Концепция развития города предусматривает и бережное отношение к его исторической части, проведению масштабных реставрационных работ и сохранению уникального ашхабадского колорита. Буквально на днях состоялась церемония закладки новой части нашей столицы, которую мы называем Смарт-сити. Исходя из этого, народ Туркменистана достойно отметит 30-летие своей независимости.

- Туркменистан – ассоциированный член Содружества Независимых Государств. Ваша страна участвует активно и созидательно в деятельности СНГ. Как Вы видите перспективы сотрудничества Туркменистана в рамках Содружества? Как это сотрудничество в год 30-летия Содружества может развиваться более продуктивно?

- Сегодня Туркменистан поддерживает межгосударственные отношения на принципах равноправия, взяв на себя при этом, как нейтральная сторона, обязательства по невмешательству во внутренние дела, уважения суверенитета и территориальной целостности, неучастию в многосторонних военно-политических договорах и союзах. Исходя из этих базовых принципов, Туркменистан принимает участие в СНГ в качестве ассоциированного члена, строит свои отношения со странами СНГ на основе глубоких исторических связей, взаимовыгодного партнерства, схожести подходов к целому ряду вопросов международной политики и поддерживает активное сотрудничество в духе искренней дружбы и доверия.

Мы высоко ценим тот факт, что фундаментальные принципы Содружества остаются неизменными. Это добровольность, уважительность, равноправие. Вместе с тем, полагаю, что меняющиеся мировые реалии требуют от СНГ своевременного и адекватного ответа, выстраивания новых координат взаимодействия. Прежде всего, это относится к экономической сфере. Убежден, что именно экономическое, торговое, инвестиционное сотрудничество должно стать локомотивом эффективности и успешности СНГ, обеспечить нашим странам возможность полностью раскрыть свой потенциал, полноценно интегрироваться в мирохозяйственной связи.

В этой связи в период своего председательства в СНГ в 2019 году Туркменистан выступил с рядом конкретных инициатив. В частности, мы предложили разработать декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников СНГ, которая была принята на заседании Совета глав государств в Ашхабаде в октябре 2019 года. Принципы этого документа легли в основу стратегии экономического развития СНГ до 2030 года. Считаем, что решающим фактором успешного экономического сотрудничества является деятельное участие стран Содружества в создании устойчивой системы экономической взаимосвязанности государств СНГ и сопредельных с ними регионов мира. По большому счету, речь идет о создании новых экономических коридоров, включающих в себя энергетическую инфраструктуру, индустриальные зоны, транспортно-транзитные маршруты, соединяющие наши страны по линиям север-юг и восток-запад.

Расцениваем в высшей степени востребованным и перспективным расширение сотрудничества СНГ с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). Видимые хорошие перспективы взаимодействия стран СНГ в контексте международной повестки. Это такие актуальные задачи, как обеспечение глобальной и региональной безопасности, борьба с международным терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью, включая киберпреступность и достижения целей устойчивого развития.

Культурно-гуманитарная сфера остается прочным и надежным соединяющим звеном для государств и народов СНГ. С удовлетворением отмечаем, что в этом направлении много сделано и делается. Сотрудничество развивается последовательно, охватывает новые области и самое главное, что оно пользуется полной поддержкой стороны народов наших стран.

Разумеется, в создавшихся условиях одним из приоритетов СНГ является и противодействие коронавирусной пандемии. Считаем, что странам Содружества необходимо наладить более эффективные механизмы взаимодействия по линии научной дипломатии, медицинских сообществ для выработки общих подходов и методик. Важным здесь является системное сотрудничество СНГ со Всемирной организацией здравоохранения.

Как видите, Туркменистан проявляет себя достаточно активно и созидательно в различных аспектах деятельности СНГ. Также полагаю, важно отметить следующее: да, СНГ – это, прежде всего, межгосударственное объединение, но я также убежден, что развитие двусторонних связей между участниками Содружества только обогащает многостороннее взаимодействие и придает ему дополнительную конкретику и динамику.

В этом контексте, конечно, я хотел бы отметить наши отношения с Российской Федерацией, которые развиваются на принципах стратегического партнерства, подлинного добрососедства, взаимного уважения. Органичной составной частью туркмено-российского многопланового взаимодействия являются налаженные связи нашей страны с рядом крупных регионов России. Здесь особо могу выделить сотрудничество с республикой Татарстан. Недавно в Туркменистане с визитом находился глава Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов. Мы провели очень полезные, насыщенные переговоры, обсудили долгосрочные планы партнерского взаимодействия в торгово-экономической области. В частности, в промышленности, машиностроении, авиастроении, в транспортно-логистической сфере, энергетическом комплексе и по ряду других направлений. Достигнута договоренность о дальнейшем развитии культурного, гуманитарного и научно-образовательного сотрудничества. Все это идет в актив наших межгосударственных отношений с Россией. Повторю: конечно, предает в целом позитивные импульсы взаимодействию в рамках СНГ.

- Генеральная ассамблея ООН провозгласила этот год Международным годом мира и доверия. Это была ваша личная инициатива. С ней вы выступили на Генассамблее ООН, и она была поддержана единогласно. Что побудило вас как политика выступить с таким предложением? Что вы вкладываете в понятие "год мира и доверия"?

- Инициатива провозглашения 2021 года Международным годом мира и доверия стала следствием объективного, честного анализа международной обстановки. Нужно признать, что международные отношения сегодня находятся в непростом состоянии. Это, на наш взгляд, во многом обусловлено утратой доверия государств к друг другу, снижением качества общения и культуры межгосударственного диалога. Как политика и руководителя государства меня беспокоит, что такая ситуация не только препятствует конструктивным взаимоотношениям между отдельными странами, но и серьезно затрудняет решение универсальных задач, за которые мы все несем ответственность: сохранение стратегического баланса и стабильности, борьба с такими общемировыми вызовами, как международный терроризм, глобальное потепление, решение проблем беженцев, обеспечение продовольственной безопасности и целый ряд других.

Посмотрите на ситуацию с пандемией коронавируса. Ведь, помимо всего прочего, она выявила системный сбой в международных отношениях. В первую очередь это недостаточный уровень доверия, политической воли и готовности к объединению в усилии борьбы с этой угрозой. В таких условиях мы посчитали, что мировое сообщество, прежде всего в лице ООН, должно взять на себя лидирующую роль по оздоровлению международной обстановки, используя имеющиеся политико-дипломатические рычаги и форматы. Один из них – провозглашение Международного года мира и доверия. Выходя с этой инициативой, Туркменистан особо подчеркнул, что вкладывает в нее конкретный смысл. Мы видим Год мира и доверия как череду представительных международных событий, в ходе которых будут приниматься практические решения и вырабатываться конкретные пути и способы оздоровления международной ситуации: восстановление и укрепление роли международного права.

Одним из главных событий в этом ряду является проведение в Ашхабаде Международной конференции высокого уровня. Мы надеемся, что наши партнеры в ООН в практическом плане окажут содействие и поддержку этой инициативы, запланированным мероприятием, и вместе мы сможем добиться позитивных результатов.

– Как вы оцениваете фактор туркменского нейтралитета и его влияние на ход и направленность процессов, проходящих в Центральной Азии и соседних регионах?

- Туркменский нейтралитет, безусловно, играет важнейшую стабилизирующую роль в регионе. Это мнение разделяет и Организация Объединенных Наций и страны-члены ООН. На мой взгляд, одним из реальных подтверждений этой оценки со стороны международного сообщества явилось открытие в 2007 году Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии со штаб-квартирой в Ашхабаде. Данный шаг стал знаком доверия Туркменистану, свидетельством признания его конструктивной роли поддержания, упрочения стабильности и безопасности в Центральной Азии. Одновременно это и явилось подтверждением потенциала превентивной дипломатии как инструмента предупреждения конфликтов, их перевода в мирное политико-дипломатическое русло. Здесь нейтралитет Туркменистана является естественным, объективным фактором позитивного фона региональных процессов, можно сказать союзником ООН и всех здоровых сил в достижении прочного мира и стабильности в этой части земного шара, выполняя цели развития.

Поэтому вполне, наверное, понятно и логично, что ООН оказывает неизменную и регулярную поддержку инициативам Туркменистана, направленную на использование миротворческого потенциала нейтралитета. Важным показателем стал факт создания в рамках ООН по предложению Туркменистана группы друзей, к нейтралитету которой присоединились уже более 20 государств мира.

Следует также отметить и появление несколько лет назад в мировом политическом календаре по инициативе нашей страны новой даты – Международного дня нейтралитета, отмечаемого ежегодно 12 декабря.

Приведенные примеры говорят о том, что нейтралитет Туркменистана сегодня стал фактором не только региональной, но и международной политики в долгосрочной повестке ООН по сохранению и укреплению мира, стабильности и безопасности.

Важным аспектом позитивного влияния нейтралитета Туркменистана является экономическая составляющая. То есть мы никогда не политизируем международные связи в этой сфере. Для нас главный критерий – это экономическая и коммерческая обоснованность, взаимная выгода, равноправие и учет интересов всех участников. Эти принципы позволяют нам инициировать и реализовывать в регионе и за его пределами значимые международные проекты в энергетике, транспорте, в области связи и коммуникаций. Объективно они служат и стабилизации обстановки, большему взаимопониманию, доверию, предсказуемости между государствами-участниками. Нейтралитет, таким образом, выступает действенным рычагом экономического сближения, налаживания системных, долгосрочных, торговых, инвестиционных, производственных связей. Как следствие это ведет к снижению именно конфликтного потенциала.

В прошлом году Туркменистан вместе с мировым сообществом отметил 25-ю годовщину своего нейтралитета. В посвященной этому юбилею международной конференции в режиме онлайн приняли участие руководители крупнейших международных организаций, главы государств и правительств, крупные политики, дипломаты, общественные деятели, ученые. В своих выступлениях они дали высокую оценку нейтральной политике Туркменистана и заявили о ее поддержке и значимости для всего мира. Это дает нам вдохновляющий импульс и далее твердо и ответственно проводить избранный внешнеполитический курс в интересах туркменского народа, в целях поддержания и укрепления мира, добрососедства, сотрудничества и развития.

Пользуясь случаем, благодарю и вас за полное освещение данной конференции Межгосударственной телерадиокомпанией "Мир".

– Продолжим о глобальных угрозах. Уже второй год, как все человечество столкнулось с новой глобальной угрозой, о которой вы говорили. Это эпидемия COVID-19. Как вам, уважаемый господин президент, удалось уберечь свой народ, народ Туркменистана от этой беды? Ведь до сих пор на территории вашей страны не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19. Хотелось бы спросить, какие меры предпринимаются вами для предотвращения распространения этой инфекции? Как ваша страна борется с последствиями глобального экономического кризиса, вызванного пандемией?

- С первых дней возникновения угрозы COVID-19 мы сформировали и подготовили единую национальную стратегию по борьбе с коронавирусом, предусматривающую комплекс мер организационного, правового, финансового, экономического, санитарно-эпидемиологического, медицинского, карантинного характера. Для руководства всей этой работой и была создана правительственная комиссия по борьбе с опасными инфекционными заболеваниями. В ее состав вошли члены правительства, руководители министерств, ведомств, местных органов исполнительной власти. В качестве механизма межведомственной координации был создан оперативный штаб с привлечением к его работе представителей государственных структур, отвечающих за системы здравоохранения, транспорта, торговли, финансов, а также правоохранительных органов. Хотел бы особо подчеркнуть, что указанные координационные структуры в соответствии с законодательством наделены соответствующими полномочиями. Все их действия осуществляются на основе протоколов и планов, принимаемых на заседаниях правительственной комиссии.

В числе первых мер, принятых нами с момента возникновения COVID-19, мы ввели поэтапное укрепление пограничного, миграционного и таможенного режимов. Одновременно были введены объективно продиктованные ситуацией ограничения на воздушное сообщение Туркменистана и с зарубежными странами. В отношении всех лиц, прибывающих в Туркменистан из-за границы, соответствующими подразделениями Министерства здравоохранения и медицинской промышленности проводятся тестирования и карантинно-режимные мероприятия.

Особое место в деятельности органов здравоохранения мы отвели профилактическим мероприятиям. Во всех учреждения, на предприятиях в учебных заведениях, детских дошкольных учреждениях было обеспечено температурный контроль граждан и введены строгие правила личной гигиены. Кроме того, на регулярной основе проводятся работы и по дезинфекции торговых центров, рынков, учебных заведений, общественного транспорта. Мы также приняли меры по усилению системы фито-санитарного контроля и ветеринарного надзора, позволяющие обеспечить нам надлежащий уровень безопасности от заноса на территорию различных заболеваний посредством перемещения растений и животных, а также продуктов растительного и животного происхождения.

На всех контрольно-пропускных пунктах через государственную границу работают бригады специалистов Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды и других соответствующих государственных органов.

Понимая всю серьезность ситуации, вызванной пандемией коронавируса, Туркменистан вместе с тем в полной мере осознает необходимость обеспечения в этих условиях устойчивости и стабильности торговых и экономических отношений между государствами, жизнеспособности транспортного сообщения. В тесном взаимодействии с нашими партнерами, прежде всего, с государствами-соседями Туркменистан работает над тем, чтобы эти связи не были нарушены и сохранялись надежные схемы взаимных поставок и транзитных перевозок на евразийском континенте.

Благодаря скоординированным шагам Туркменистана и соседних с ним государств сегодня обеспечен нормальный режим функционирования транспортных коридоров по линиям Восток-Запад и Север-Юг. На всех погранично пропускных пунктах возведены дезинфекционные и дезинфекционно-фумигационные сооружения, соответствующие мировым стандартам. Аналогичные терминалы создаются по согласованию сторон и на территории сопредельных стран.

Важнейшим элементом в борьбе с коронавирусом служит просветительная работа. Ее главной целью является обеспечение ясного понимания населением опасности нового инфекционного заболевания. Необходимо отметить, что в настоящее время в нашей стране в обязательном порядке проводится вакцинация населения от 14-ти инфекций. Наряду с этим применяются результаты многолетних исследований туркменских ученых в области профилактики опасных инфекционных заболеваний. Созданы передовые методики их лечения. Используются традиционные народные средства – лечебные травы, растения, что во многом способствует усилению защитных функций организма человека от опасных заболеваний.

Туркменистан попал в первую десятку стран, зарегистрировавших российские вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона", которые с успехом сегодня повсеместно применяются для нужд людей, входящих в группу риска.

Работа по предотвращению инфекционных заболеваний продолжается. Осуществляется строительство новых карантинных центров, перепрофилирование отдельных медицинских учреждений для возможного содержания в них лиц с симптомами, схожими при острых инфекциях. Приобретаются необходимые лекарственные средства и соответствующее медицинское оборудование. Одновременно с этим в нашей стане сегодня проводится и всеобщая диспансеризация населения, принимаются действенные меры по повышению иммунного статуса людей. Благодаря такой проведенной и проводимой работе пока у нас не обнаружены случаи проявления этой болезни.

- Уважаемый господин президент, Туркменистан активно сотрудничает с телерадиокомпанией "Мир". Я бы хотел особо поблагодарить вас за такое тесное и партнерское взаимодействие. Что бы вы хотели пожелать зрителям, радиослушателям телерадиокомпании "Мир"?

- Для ваших зрителей, а у вас их десятки миллионов во многих странах, в том числе и за пределами СНГ, у меня пожелания традиционные – мира, благополучия, здоровья им и их близким, уверенности в завтрашнем дне, пусть он приносит больше хороших и позитивных новостей.

- Уважаемый господин президент, позвольте поблагодарить вас за это интервью!

- Я благодарю за интервью и за вашу работу.