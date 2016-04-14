​Президент Турции: Я не суннит, и не шиит

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ "Я не суннит, и не шиит. Для исламского мира самая большая интрига - деление на течения".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 13-ом саммите Организации исламского сотрудничества в Стамбуле.

"Наша религия - религия мира. Аллах разрешает справедливость, правдивость, мир и запрещает грязные дела. Будучи мусульманами и исламскими государствами, мы должны оказывать помощь нуждающимся, не сеять раздор, быть объединяющей силой. Мы также должны сторониться вражды, так как больше всех от конфликтов страдают исламские государства", - подчеркнул президент Турции.

Р.Т.Эрдоган коснулся ущерба, наносимого исламскому миру действующими в Сирии и Ираке такими террористическими организациями, как PКК и PYD.

Президент Турции подчеркнул, что в числе стран-членов Совбеза ООН нет ни одного мусульманского государства: "Эта организация нуждается в реформах. Мы должны потребовать свое право и проявить братство во всех областях".

Р.Т.Эрдоган также выступил с предложением провести "Конференцию женщин" для обсуждения проблем мусульманских женщин.