Президент Турции выразил соболезнования погибшим при теракте в Суруче

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган выразил в понедельник соболезнования семьям погибших и пострадавшим при теракте в городе Суруч провинции Шанлыурфа на юго-востоке страны.

Ранее в понедельник в чайном кафе перед культурным центром в Суруче, расположенном на границе с Сирией, произошел теракт, жертвами которого стали 28 человек и около 100 получили ранения. Террористка-смертница взорвала бомбу перед входом в кафе, где собрались турецкие курды, которые готовились отправиться в Сирию для помощи курдским ополченцам в борьбе против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). По предварительной информации, теракт был организован ИГ.

"Откуда бы терроризм ни пришел, он всегда будет проклят. У него нет ни религии, ни национальности. С этим злом надо бороться всем миром. Соболезную погибшим в Суруче гражданам и желаю пострадавшим скорейшего выздоровления", - заявил Эргоган, который находится с визитом на Северном Кипре. Выступление президента транслировал телеканал NTV.