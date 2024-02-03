Президент Турции выразил признательность азербайджанским спасателям

В результате землетрясения, произошедшего около года назад, 6 февраля, погибли более 53 тысяч наших граждан, да упокоит Всевышний их души.

В результате землетрясения, произошедшего около года назад, 6 февраля, погибли более 53 тысяч наших граждан, да упокоит Всевышний их души.

Как сообщает Report , об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на церемонии вручения ключей от квартир, которые были построены в зоне землетрясения в Хатае.

По его словам, землетрясение вызвало большие разрушения в 11 провинциях, 124 районах, почти 7 тыс. сел. Турецкий лидер подчеркнул, что непосредственно от стихийного бедствия пострадали 14 млн граждан.

"Наш народ успешно преодолел это болезненное испытание. Хочу поблагодарить всех наших братьев, 35 тысяч человек, принявших участие в поисково-спасательных операциях, в том числе 11,5 тыс. иностранных спасателей", - добавил Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, что после разрушительного землетрясения, произошедшего в провинции Кахраманмараш Турецкой Республики и прилегающих районах 6 февраля 2023 года, Азербайджан протянул руку помощи братскому народу Турции и незамедлительно направил соответствующие силы в зону бедствия.

По указанию президента Ильхама Алиева группа из 420 спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана 6 февраля была направлена в Турцию и задействована в поисково-спасательных операциях.

Кроме того, для ликвидации последствий землетрясения азербайджанскими специалистами был развернут мобильный полевой госпиталь, оснащенный необходимым медицинским оборудованием и материалами, где действовала бригада в составе 41 человека, состоящая из 34 медицинских и 7 немедицинских сотрудников.

По поручению президента Ильхама Алиева помощь пострадавшим от землетрясения в братской стране также оказывал военно-медицинский персонал азербайджанской армии, в том числе 10 военных врачей и 8 медсестер.