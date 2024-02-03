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Президент Турции выразил признательность азербайджанским спасателям

Президент Турции выразил признательность азербайджанским спасателям В результате землетрясения, произошедшего около года назад, 6 февраля, погибли более 53 тысяч наших граждан, да упокоит Всевышний их души.
В регионе
3 февраля 2024 г. 18:34
Президент Турции выразил признательность азербайджанским спасателям
Реджеп Тайип Эрдоган

В результате землетрясения, произошедшего около года назад, 6 февраля, погибли более 53 тысяч наших граждан, да упокоит Всевышний их души.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на церемонии вручения ключей от квартир, которые были построены в зоне землетрясения в Хатае.

По его словам, землетрясение вызвало большие разрушения в 11 провинциях, 124 районах, почти 7 тыс. сел. Турецкий лидер подчеркнул, что непосредственно от стихийного бедствия пострадали 14 млн граждан.

"Наш народ успешно преодолел это болезненное испытание. Хочу поблагодарить всех наших братьев, 35 тысяч человек, принявших участие в поисково-спасательных операциях, в том числе 11,5 тыс. иностранных спасателей", - добавил Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, что после разрушительного землетрясения, произошедшего в провинции Кахраманмараш Турецкой Республики и прилегающих районах 6 февраля 2023 года, Азербайджан протянул руку помощи братскому народу Турции и незамедлительно направил соответствующие силы в зону бедствия.

По указанию президента Ильхама Алиева группа из 420 спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана 6 февраля была направлена в Турцию и задействована в поисково-спасательных операциях.

Кроме того, для ликвидации последствий землетрясения азербайджанскими специалистами был развернут мобильный полевой госпиталь, оснащенный необходимым медицинским оборудованием и материалами, где действовала бригада в составе 41 человека, состоящая из 34 медицинских и 7 немедицинских сотрудников.

По поручению президента Ильхама Алиева помощь пострадавшим от землетрясения в братской стране также оказывал военно-медицинский персонал азербайджанской армии, в том числе 10 военных врачей и 8 медсестер.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti azərbaycanlı xilasedicilərə təşəkkür edib

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