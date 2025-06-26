Президент Турции: С главой Белого дома в Гааге обсудил вопрос поставок F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что на полях саммита НАТО в Гааге обсудил с главой Белого дома Дональдом Трампом вопрос поставки Анкаре истребителей пятого поколения F-35.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что на полях саммита НАТО в Гааге обсудил с главой Белого дома Дональдом Трампом вопрос поставки Анкаре истребителей пятого поколения F-35.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом турецкий лидер заявил журналистам на борту самолета по возвращении из Нидерландов.

По его словам, технические консультации сторон по этой теме уже начались. Он выразил надежду на достижение прогресса в этом процессе.

"Анкара не отказывалась от участия в программе F-35, мы обсуждаем с нашими коллегами намерение вернуться к проекту", - отметил он.

Эрдоган также сообщил, что до американской стороны на всех уровнях отчетливо доведена обеспокоенность Анкары по региональным вопросам, в первую очередь в отношении Сирии.