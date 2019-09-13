Президенты Турции, России и Ирана встретятся в Анкаре

Президенты Турции, России и Ирана - Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин и Хасан Роухани обсудят 16 сентября на саммите по сирийскому урегулированию в Анкаре ситуацию в Идлибе.

Как сообщает Report, об этом в интервью турецкому телеканалу NTV сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Основное внимание на трехсторонней встрече в Анкаре будет уделено Идлибу. Также состоится обмен мнениями относительно [турецких] наблюдательных пунктов и борьбы с террористическим организациями (ПКК/YPG-PYD)", - подчеркнул Эрдоган.

Кроме того, между тремя лидерами планируются двусторонние встречи.