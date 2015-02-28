Президент Турции раскритиковал австрийский "Закон об исламе"

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган подверг в субботу резкой критике принятый парламентом Австрии "Закон об исламе", назвав его несоответствующим правовым нормам ЕС.

Парламент Австрии принял в среду обновленный "Закон об исламе", который запрещает финансирование мусульманских организаций из-за рубежа и требует, чтобы по истечении года после введения закона в действие все имамы имели австрийские дипломы. Хотя закон получил одобрение основных австрийских мусульманских организаций, союз турок Австрии ATIB и организация мусульманской молодежи MJOE заявили, что подадут жалобу в Конституционный суд. Закон раскритиковал также руководитель Управления по делам религий Турции Мехмет Гермез, передает со ссылкой на РИА "Новости".

"С одной стороны вы говорите о правовых нормах ЕС, а с другой - делаете шаги, которые совершенно не соответствуют этим нормам", - заявил Эрдоган, комментируя этот закон в ходе своего выступления в Стамбуле перед вылетом с визитом в Саудовскую Аравию.

Он напомнил о недавних примерах исламофобии, а также о предубеждениях против мусульман на Западе, в том числе в странах ЕС, и подчеркнул необходимость "остановить эти предрассудки".

Ислам на официальном уровне был признан в Австрии в 1912 году. Закон о его статусе был принят при императоре Франце Иосифе I после аннексии Боснии и Герцеговины для интеграции проживающих там мусульман. В настоящее время в Австрии проживают около 500 тыс.мусульман. В австрийских мечетях служат около 300 имамов, в том числе 65 турецких проповедников.