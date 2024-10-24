О нас

Президент Турции соберет заседание Совбеза в связи с терактом в Анкаре

Президент Турции соберет заседание Совбеза в связи с терактом в Анкаре Президент Турции проведет заседание Совбеза после теракта в Анкаре
В регионе
24 октября 2024 г. 18:46
Президент Турции соберет заседание Совбеза в связи с терактом в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет заседание Совета безопасности в связи с терактом, произошедшим на предприятии TUSAŞ в Анкаре.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, турецкий лидер вернулся из Казани, где проходит саммит БРИКС, раньше запланированного времени.

Заседание Совбеза пройдет сегодня в стамбульском аэропорту имени Ататюрка.

В заседании примут участие министр иностранных дел Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, министр внутренних дел Али Ерликая, начальник Генерального штаба Метин Гюрак, глава разведки Ибрагим Калын, глава управления по коммуникациям администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун и другие официальные лица.

TUSAŞ - ведущее авиакосмическое предприятие Турции, разрабатывающее и производящее самолеты, вертолеты, беспилотники и спутники. Корпорация играет ключевую роль в укреплении обороноспособности страны.

Накануне вооруженные террористы напали на предприятие TUSAŞ в районе Кахраманказан в Анкаре, убив 5 и ранив 22 человека. Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что у властей есть серьезные основания считать, что за атакой стоят боевики террористической организации РКК.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan bu axşam Təhlükəsizlik Şurasını toplayacaq

Экслюзивные новости

Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
9 октября 2024 г. 11:36
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
7 октября 2024 г. 11:54
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi