Президент Турции соберет заседание Совбеза в связи с терактом в Анкаре

Президент Турции проведет заседание Совбеза после теракта в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет заседание Совета безопасности в связи с терактом, произошедшим на предприятии TUSAŞ в Анкаре.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, турецкий лидер вернулся из Казани, где проходит саммит БРИКС, раньше запланированного времени.

Заседание Совбеза пройдет сегодня в стамбульском аэропорту имени Ататюрка.

В заседании примут участие министр иностранных дел Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, министр внутренних дел Али Ерликая, начальник Генерального штаба Метин Гюрак, глава разведки Ибрагим Калын, глава управления по коммуникациям администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун и другие официальные лица.

TUSAŞ - ведущее авиакосмическое предприятие Турции, разрабатывающее и производящее самолеты, вертолеты, беспилотники и спутники. Корпорация играет ключевую роль в укреплении обороноспособности страны.

Накануне вооруженные террористы напали на предприятие TUSAŞ в районе Кахраманказан в Анкаре, убив 5 и ранив 22 человека. Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что у властей есть серьезные основания считать, что за атакой стоят боевики террористической организации РКК.