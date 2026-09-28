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    Президент Турции прокомментировал сведения о махинациях экс-зампреда правящей партии

    В регионе
    • 28 сентября, 2026
    • 23:18
    Президент Турции прокомментировал сведения о махинациях экс-зампреда правящей партии

    Кто бы ни посягнул на права и законные интересы народа, будь то рыночные манипуляции или откровенная коррупция, тот столкнется с нами, с государством.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя после заседания Кабинета министров появившуюся информацию, связанную с расследованиями и обвинениями вокруг операций на турецком финансовом рынке, в которой фигурирует бывший заместитель председателя правящей в стране Партии справедливости и развития (ПСР) Фатмой Бетюль Саян Кая.

    "Пусть никто не сравнивает нас с теми, кто ходил с площади на площадь, из города в город, чтобы защищать коррупционные дела на миллиарды лир. Наша красная линия - это наш народ. Когда речь идет о народе, наша позиция ясна. Мы не закроем глаза на попрание прав граждан.

    Мы никогда, подобно другим, не встанем на путь защиты тех, кто попирает чужие права. Когда речь идет о благополучии наших людей, об экономической безопасности, благосостоянии и развитии 86 миллионов человек, мы не проявим ни малейшего колебания в этом вопросе", - добавил он.

    Отметим, что зампред ПСР Фатма Бетюль Саян Кая подала в отставку со своего поста на фоне сведений о причастности ее и супруга в манипуляциях на финансовых рынках и незаконных фондовых операциях. Согласно утверждениям, супруги, используя инсайдерскую информацию, при инвестициях в размере 163 миллионов лир на бирже получили доход свыше 2 миллиардов лир.

    Реджеп Тайип Эрдоган Биржевые сделки
    Türkiyə Prezidenti müavini ilə bağlı yayılan məlumatlara münasibət bildirib
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