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    Президент Турции посетит Россию

    Посол Умит Ярдым: В этом году также ожидается визит в Турцию спикера Госдумы Сергея Нарышкина

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган до конца года посетит Россию с официальным визитом. 

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил посол Турции в РФ Умит Ярдым на встрече с вице-спикером Совета Федерации Ильясом Умахановым.

    "Планируется визит президента Турции господина Эрдогана в Россию в конце года", - сообщил дипломат, отметив, что в Турции в этом году пройдут выборы и "после формирования правительства ожидается визит главы государства в Россию".

    Посол добавил, что в этом году также ожидается визит в Турцию спикера Госдумы Сергея Нарышкина.

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