​Президент Турции: Поддерживая ИГИЛ, сирийский режим использует его против своего народа

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ "ИГИЛ является поддерживаемой сирийским режимом террористической группировкой, которую используют против своего же народа".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении на ифтаре, данном послам зарубежных стран в Анкаре.

По его словам, события, продолжающиеся в Сирии на протяжении пяти лет, представляют угрозу безопасности как Турции, так и международного сообщества.

Как заявил президент Турции, существующий в Сирии режим использует ИГИЛ против народа, ведущего борьбу за демократию, честь и свободу: "Я в очередной раз осуждаю жестокое зверство этой группы. Иншаллах, мы все вместе покончим с этой раковой клеткой. Турция не согласится ни с укоренением террора на расположенных рядом с ее границами территориях, ни с односторонней деятельностью. Мы никогда не согласимся с демографическими изменениями в Сирии".

Президент отметил, что международное сообщество не должно подходить к данному вопросу только лишь через призму ИГИЛ: "Влияние террористических группировок будет продолжаться до тех пор, пока не решится сирийская проблема и в стране не воцарится стабильность. Защита режима, ставшего причиной гибели 300 тыс. человек, далека от человечности и совестливости. Их действия противоречат Исламу. Поэтому, нет места для защиты международным сообществом сирийского режима".

Р.Т.Эрдоган добавил, что Турция приняла сирийских беженцев без всякой этнической дискриминации: "В настоящее время в Турции разместили 2 млн. беженцев, 300 тыс. из которых из Ирака, а 1 млн. 700 тыс. из Сирии. Сейчас в Турции находятся более половины покинувших свою страну сирийцев. Что же касается западных стран, они в общей сложности приняли около 250 тыс. сирийских и иракских беженцев".

Президент Турции считает необходимым применить ко всем террористическим организациям схожий подход и методы борьбы. Такого подхода, как "мой террорист хорош, а твой плохой" быть не должно. Террористы во всех странах одинаковы. Совместная борьба должна вестись как против ИГИЛ, так и против ПКК и DHKP/C (Революционная народно-освободительная партия-фронт - Report)".

Отметив о предстоящем в конце июля визите в Китай, Р.Т.Эрдоган сказал, что Турция всегда рядом с уйгурскими турками Китая, так же как и со всеми соотечественниками и братьями: "Мы с самых высоких трибун говорим о трудностях наших братьев в Уйгурском автономном регионе и будем говорить об этом впредь".