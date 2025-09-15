Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Президент Турции отправился в Катар

    В регионе
    • 15 сентября, 2025
    • 13:26
    Президент Турции отправился в Катар

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Катар.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в аэропорту турецкой столицы главу государства провожали вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, губернатор Стамбула Давут Гюль, председатель стамбульского отделения Партии справедливости и развития Абдуллах Оздемир и другие официальные лица.

    Вместе с главой государства в Катар вылетели его супруга Эмине Эрдоган, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын, главный советник президента по внешней политике и вопросам безопасности Акиф Чагатай Кылыч, глава Управления по связям при администрации президента Бурханеттин Дуран, а также заместитель председателя Партии справедливости и развития Халит Еребакан.

    В рамках визита президент Турции примет участие во внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) в Дохе.  

