    Ərdoğan Qətərə yola düşüb

    Region
    15 sentyabr, 2025
    13:07
    Ərdoğan Qətərə yola düşüb

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qətərə yola düşüb.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, Ərdoğanı hava limanından vitse-prezident Cevdet Yılmaz, İstanbul valisi Davut Gül, AK Partiya İstanbul vilayət təşkilatının sədri Abdullah Özdemir və digər rəsmi şəxslər yola salıblar.

    Türkiyə Prezidentini həyat yoldaşı Əminə Ərdoğan, Milli Kəşfiyyat İdarəsinin (MİT) rəhbəri İbrahim Kalın, Prezidentin xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə baş müşaviri Akif Çağatay Kılıç, Türkiyə Prezidentinin Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin rəhbəri Burhanettin Duran, həmçinin AK Partiya sədrinin müavini Halit Yerebakan müşayiət edirlər.

    Ərdoğan səfər çərçivəsində Doha şəhərində keçiriləcək Fövqəladə Ərəb-İslam Sammitində iştirak edəcək.

    Qətər Ərdoğan Sammit
    Son xəbərlər

    14:05

    Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri növbəti beynəlxalq yarışa qatılacaqlar

    Fərdi
    14:03

    "Kəpəz" müstəqillik illərində mininci rəsmi oyununu keçirib

    Futbol
    13:59

    Kreml: Rusiya-ABŞ-Ukrayna sammitinin təşkili məsələsində irəliləyiş yoxdur

    Digər ölkələr
    13:57

    Mikayıl Cabbarov dünya çempionatında medal qazanan güləşçiləri təbrik edib

    Fərdi
    13:57

    Kristine Qriqoryan: Ermənistan üçün demokratiya ilə bağlı xarici siyasi risklər aktualdır

    Region
    13:53

    Qriqoryan: Ermənistan milli təhlükəsizlik strategiyasını təkmilləşdirməlidir

    Region
    13:53

    "Formula 1" komandasının rəhbəri Bakıda yüksək yerlər uğrunda mübarizə aparacaqlarına əmindir

    Formula 1
    13:51

    Azərbaycan Rusiyadan buğda alışını 5 dəfə azaldıb

    ASK
    13:50

    Azərbaycan Bolqarıstan və İraqda kəşfiyyat işlərinin aparılması imkanını öyrənib

    Energetika
