​Президент Турции отправился с визитом в Иран

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился с визитом в Иран.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило агентство Anadolu.

Этот визит осуществляется по приглашению президента Ирана Хасана Роухани.

Во время визита в Иран президента Турции Эрдогана сопровождают министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр экономики Нихат Зейбек, министр таможни и торговли Нуреддин Джаникли, министр энергетики и природных ресурсов Танер Йылдыз, министр культуры и туризма Омер Челик, министр развития Джовдат Йылмаз.

В рамках визита запланировано участие президента Турции в работе второго совещания Высшего совета сотрудничества Турция - Иран, а также встречи с религиозным лидером Ирана Сейидом Али Хамнеи и президентом страны Хасаном Роухани.

Напомним что, Реджеп Тайип Эрдоган совершал визит в Иран 4 года назад, будучи на посту премьер-министра Турции.