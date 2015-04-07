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    ​Президент Турции отправился с визитом в Иран

    Планируется также встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с Сейидом Али Хамнеи

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился с визитом в Иран.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространило агентство Anadolu.

    Этот визит осуществляется по приглашению президента Ирана Хасана Роухани.

    Во время визита в Иран президента Турции Эрдогана сопровождают министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр экономики Нихат Зейбек, министр таможни и торговли Нуреддин Джаникли, министр энергетики и природных ресурсов Танер Йылдыз, министр культуры и туризма Омер Челик, министр развития Джовдат Йылмаз.

    В рамках визита запланировано участие президента Турции в работе второго совещания Высшего совета сотрудничества Турция - Иран, а также встречи с религиозным лидером Ирана Сейидом Али Хамнеи и президентом страны Хасаном Роухани.

    Напомним что, Реджеп Тайип Эрдоган совершал визит в Иран 4 года назад, будучи на посту премьер-министра Турции. 

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