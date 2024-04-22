Президент Турции отправился с официальным визитом в Ирак

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился с официальным визитом в столицу Ирака (Багдад) впервые за 13 лет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился с официальным визитом в столицу Ирака (Багдад) впервые за 13 лет.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TRT Haber.

В ходе визита он проведет переговоры с президентом Ирака Абдель Латифом Рашидом, а также с премьер-министром Мухаммедом Шией ас-Судани.

По данным телеканала, будут обсуждены актуальные вопросы - борьба с терроризмом, использование водных ресурсов и поставки природного газа и нефти в Турцию.

В ходе визита Эрдогана в Багдад состоится бизнес-форум с участием деловых кругов двух стран. Цель форума - обсуждение проекта "Дорога развития", в рамках которого планируется довести объем товарооборота до 20 млрд долларов к 2030 году.