Президент Турции осудил смертный приговор экс-президенту Египта Мурси

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган осудил смертный приговор, вынесенный бывшему президенту Египта Мухаммеду Мурси.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, выступая на митинге в Стамбуле Эрдоган заявил: "В Египте, к сожалению, принято решение о казни президента Мурси, которого выбрал народ. Египет превращается в Древний Египет. Запад никак не отреагировал на военный переворот в Египте и, отменив смертную казнь у себя, сейчас остается сторонним наблюдателем".

Суд Египта в субботу вынес предварительный смертный приговор Мурси и другим осужденным по делам о шпионаже в пользу иностранных разведок и бегстве из тюрем в дни революции 2011 года. Документы по делу переданы верховному муфтию страны для утверждения или отклонения, окончательный вердикт суда назначен на 2 июня.