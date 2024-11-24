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Президент Турции обсудит с генсеком НАТО российско-украинскую войну

Президент Турции обсудит с генсеком НАТО российско-украинскую войну Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 25 ноября в Анкаре обсудит с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте текущую ситуацию в российско-украинской войне.
В регионе
24 ноября 2024 г. 12:00
Президент Турции обсудит с генсеком НАТО российско-украинскую войну

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 25 ноября в Анкаре обсудит с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте российско-украинскую войну.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальный турецкий источник.

Отмечается, что в ходе переговоров Эрдоган и Рютте также обсудят устранение препятствий на пути оборонных закупок между союзниками по НАТО и совместную борьбу военного альянса с терроризмом.

Ранее сообщалось, что Рютте проведет переговоры с главой МИД Хаканом Фиданом и министром обороны Турции Яшаром Гюлером, а также с представителями оборонной промышленности и посетит объекты Турецкой авиационной промышленности (TUSAŞ).

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan NATO Baş katibi ilə Rusiya-Ukrayna müharibəsindəki son vəziyyəti müzakirə edəcək

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