Президент Турции обсудил с премьер-министром Великобритании ситуацию в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили по телефону текущую ситуацию в Газе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили по телефону текущую ситуацию в Газе.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Турции.

Эрдоган в беседе со Стармером отметил, что гуманитарные проблемы в Газе достигли критического уровня. Он подчеркнул, что Турция регулярно отправляет гуманитарную помощь в анклав и поддерживает переговоры о прекращении огня.

Отмечается, что стороны также обсудили двусторонние, региональные и глобальные вопросы. Эрдоган также привествовал намерение Британии признать Государство Палестина.