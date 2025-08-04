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Президент Турции обсудил с премьер-министром Великобритании ситуацию в Газе

Президент Турции обсудил с премьер-министром Великобритании ситуацию в Газе Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили по телефону текущую ситуацию в Газе.
В регионе
4 августа 2025 г. 20:57
Президент Турции обсудил с премьер-министром Великобритании ситуацию в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили по телефону текущую ситуацию в Газе.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Турции.

Эрдоган в беседе со Стармером отметил, что гуманитарные проблемы в Газе достигли критического уровня. Он подчеркнул, что Турция регулярно отправляет гуманитарную помощь в анклав и поддерживает переговоры о прекращении огня.

Отмечается, что стороны также обсудили двусторонние, региональные и глобальные вопросы. Эрдоган также привествовал намерение Британии признать Государство Палестина.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Böyük Britaniyanın Baş naziri ilə Qəzzadakı vəziyyəti müzakirə edib

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