 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Президент Турции не исключил новую попытку переворота в стране

    Участникам новой попытки госпереворота будет сложно достичь своих целей

    Баку. 22 Июля. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил повторной попытки переворота в стране, добавив, что теперь власти будут лучше к этому готовы.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, по словам президента, участникам новой попытки госпереворота будет сложно достичь своих целей, так как власти "стали более бдительны".

    Эрдоган отметил, что разведка страны допустила ряд промахов в преддверии мятежа.

    "Очевидно, что в нашей разведке были серьезные пробелы и недоработки, нет смысла пытаться их скрыть или отрицать", — заявил он.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi