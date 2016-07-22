​Президент Турции не исключил новую попытку переворота в стране

Баку. 22 Июля. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил повторной попытки переворота в стране, добавив, что теперь власти будут лучше к этому готовы.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, по словам президента, участникам новой попытки госпереворота будет сложно достичь своих целей, так как власти "стали более бдительны".

Эрдоган отметил, что разведка страны допустила ряд промахов в преддверии мятежа.

"Очевидно, что в нашей разведке были серьезные пробелы и недоработки, нет смысла пытаться их скрыть или отрицать", — заявил он.