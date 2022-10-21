Президент Турции: Мы не теряем надежды на диалог между лидерами РФ и Украины

Турция не теряет надежды на диалог между лидерами России и Украины.

Турция не теряет надежды на диалог между лидерами России и Украины.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами, сопровождавшими его в ходе визита в Азербайджан.

"Обе стороны сегодня несут тяжелые потери", - сказал он, отметив, что в случае договоренности о мире, проигравшей стороны не будет.

Эрдоган рассказал, что по итогам последнего общения с президентом РФ Владимиром Путиным у него сложилось впечатление о смягчении позиции российского лидера в вопросе диалога с Украиной.

"В ближайшие дни по итогам телефонный разговоров [с Путиным и Зеленским], поймем как далеко сможем продвинутся. Накануне я общался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я почувствовал в его речи отсутствие преграды и готовность к решение этого вопроса. Мы не теряем надежды на мир", - сказал Эрдоган.