Президент Турции: Мы и впредь будем выполнять свои обязательства для развития Южного Кавказа

Турция и впредь будет выполнять свои обязательства для развития Южного Кавказа.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к народу после заседания Кабинета министров.

"Мы продолжим выполнять свои обязательства для обеспечения стабильности и экономического развития на Южном Кавказе", - сказал он.