Президент Турции: Мы и впредь будем выполнять свои обязательства для развития Южного Кавказа
В регионе
- 17 ноября, 2025
- 20:43
Турция и впредь будет выполнять свои обязательства для развития Южного Кавказа.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к народу после заседания Кабинета министров.
"Мы продолжим выполнять свои обязательства для обеспечения стабильности и экономического развития на Южном Кавказе", - сказал он.
