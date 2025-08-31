Президент Турции: Мы довольны развитием отношений между Пакистаном и Северным Кипром

Турция довольна развитием отношений между Пакистаном и Турецкой Республикой Северного Кипра.

Как сообщает Report со ссылкой на TRТ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в китайском городе Тяньцзинь.

Эрдоган отметил, что высоко ценит солидарность, проявленную Пакистаном в этом вопросе.

Он также заявил, что суверенитет и территориальная целостность Сирии являются приоритетом для Турции, и подчеркнул, что Анкара выступает против любых шагов, направленных на нарушение стабильности в этой стране.

Шариф и Эрдоган заявили, что стремятся развивать сотрудничество в сферах торговли, энергетики, оборонной промышленности и безопасности.

Во время встречи также обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Отметим, что лидеры Турции и Пакистана находятся в Китае для участия в саммите лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).