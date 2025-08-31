    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Ərdoğan: Pakistanla Şimali Kipr arasında əlaqələrin inkişafından məmnunuq

    Region
    • 31 avqust, 2025
    • 15:56
    Ərdoğan: Pakistanla Şimali Kipr arasında əlaqələrin inkişafından məmnunuq

    Pakistanla Şimali Kipr Türk Respublikası arasında əlaqələrin inkişafından məmnunuq. 

    "Report" TRT-yə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Çinin Tiencin şəhərində Pakistan Baş naziri Şahbaz Şəriflə keçiridyi görüş zamanı bildirib.

    Ərdoğan bu məsələdə Pakistanın nümayiş etdirdiyi həmrəyliyi yüksək qiymətləndirdiyini qeyd edib.

    Ərdoğan Suriyanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünün Türkiyə üçün prioritet olduğunu da bildirərək ölkədə sabitliyin pozulmasına yönəlmiş hər cür addıma qarşı olduqlarını diqqətə çatdırıb. 

    Liderlər ticarət, enerjgetika, müdafiə sənayesi və təhlükəsizlik sahələrində əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə çalışdıqlarını bildiriblər.

    Görüş zamanı qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər də müzakirə olunub. 

    Qeyd edək ki, Ərdoğan və Şərif Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına (ŞƏT) üzv ölkələrin liderlərinin sammitində iştirak etmək üçün Çində səfərdədirlər. 

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan   Şahbaz Şərif   Türkiyə   Pakistan  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Президент Турции: Мы довольны развитием отношений между Пакистаном и Северным Кипром
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Turkish president: 'We are pleased with development of relations between Pakistan, Northern Cyprus'

    Son xəbərlər

    17:05

    Netanyahu Husi hökumətinin əksəriyyətinin məhv edildiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    16:53

    Novxanıda 6 yaşlı uşaq dənizdə batıb

    Hadisə
    16:46

    Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Laçına səfər edib

    Xarici siyasət
    16:34
    Foto
    Video

    Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi yad edilib

    Hərbi
    16:33
    Foto
    Video

    Mingəçevirdə "Kürü keçək?!" adlı açıq suda üzmə yarışı keçirilib- YENİLƏNİB

    Fərdi
    16:27

    Almaniyada seçkiqabağı AfD-nin dörd namizədi ölüb

    Digər ölkələr
    16:20

    "Barselona" qapıçısını La Liqada qeydiyyatdan keçirib

    Futbol
    16:11

    MEDİA ilə Çinin "Sinxua" agentliyi arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Media
    16:06

    Fərid Qayıbov "Kürü keçək?!" adlı açıq suda üzmə yarışının əhəmiyyətindən danışıb

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti