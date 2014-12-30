​Президент Турции Эрдоган расширяет свои полномочия

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о намерении председательствовать на январском заседании правительства. Это станет первым прецедентом такого рода в парламентской республике за более чем 20 лет, сообщает Report со ссылкой на РОСБАЛТ.

В августе Эрдоган стал первым президентом страны, избранным в ходе прямого голосования. До того глава государства в течение десяти лет занимал пост премьер-министра.

Политик не раз изъявлял намерения сделать Турцию республикой, в которой у президента будут более обширные полномочия. В связи с этим его неоднократно критиковала оппозиция: противники Эрдогана считают, что он проявляет авторитарные тенденции.