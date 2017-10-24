Президент Турции: 25% Сирии под контролем террористических группировок PYD и YPG

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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ "В регион доставлено более 3500 грузовиков TIR с оружием".

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на собрании парламентской фракции руководимой им Партии справедливости и развития.

"Мы видим, что пока Турция ведет борьбу с террористическими группировками, растет давление на нас. США совместно с сирийскими крыльями террористической РПК PYD и YPG ведет операцию по очистке Ракки от ИГИЛ. Они говорят, что это не РПК. Что вы скажете о вывешивании в Ракке портрета сепаратистов? (подразумевается вывешивание портрета лидера РПК Абдуллы Оджалана - Report). Мы говорим о реальности и о происходящем. В регион доставлено более 3500 грузовиков TIR с оружием. Мы знаем, где и как их заполняли. И вы это прекрасно знаете", - подчеркнул Р. Т. Эрдоган.

По его словам, сейчас 25% Сирии находится под контролем террористических группировок PYD и YPG: "Кому выгодна такая Сирия? Совершенно ясно, что это вовсе не полезно для сирийского народа. И мы не довольны раскрывающейся перед нами картиной. Сепаратистские террористические группировки захватили нефтяные скважины в сирийском Деирзоре. За счет кого? Мы стараемся изменить эту картину".