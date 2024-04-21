Президент ТРСК посетит с визитом Азербайджан

Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар в ближайшие дни посетит с визитом Азербайджан по приглашению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар в ближайшие дни посетит с визитом Азербайджан по приглашению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении, распространенной пресс-службой лидера ТРСК.

Согласно информации, Эрсин Татар принял участие в мероприятии, посвященном 47-летию Федерации тхэквондо, каратэ, дзюдо, айкидо страны. В рамках мероприятия также состоялась встреча с делегацией из Азербайджана.

В ходе встречи президент Э.Татар отметил важность контактов представителей молодежи из ТРСК и Азербайджана в области спорта, а также подчеркнул, что взаимные визиты способствуют дальнейшему укреплению связей между двумя странами.