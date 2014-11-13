Президент США продлил еще на год действие санкций против Ирана

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама направил письмо в Конгресс, в котором уведомил о продлении еще на год санкций против Ирана. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

"Наши отношения с Ираном пока не нормализованы", - указывается в письме главы государства. В этой связи Обама решил оставить в силе исполнительный указ от 1979 года, в соответствии с которым в отношениях с Ираном объявляется "чрезвычайное положение" и против него вводятся санкции.

Исполнительный указ президента был издан в 1979 году после захвата американских заложников в Тегеране. С тех пор американские санкции против Ирана регулярно продлеваются.