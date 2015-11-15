​Президент США прибыл в Анталью для участия в Саммите G20

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама прибыл в Анталью для участия в Саммите G20.

Как передает Report, самолет Обамы "Air Force One" приземлился в аэропорту Антальи в 06.58 по местному времени.

Президента США в аэропорту встречали министр Турции по делам Европы Берил Дедеоглу, губернатор Антальи Муаммер Тюркер, мэр города Антальи Мендерес Тюрел и другие официальные лица.

После президент Обама на ожидающем его лимузине направился в отель, где будет оставаться во время проведения Саммита.

В рамках саммита G20 ожидается двусторонняя встреча и совместная пресс-конференция президента Турции Эрдогана и Обамы.