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    ​Президент США прибыл в Анталью для участия в Саммите G20

    В аэропорту его встречали официальные лица Турции

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама прибыл в Анталью для участия в Саммите G20.

    Как передает Report, самолет Обамы "Air Force One" приземлился в аэропорту Антальи в 06.58 по местному времени.

    Президента США в аэропорту встречали министр Турции по делам Европы Берил Дедеоглу, губернатор Антальи Муаммер Тюркер, мэр города Антальи Мендерес Тюрел и другие официальные лица.

    После президент Обама на ожидающем его лимузине направился в отель, где будет оставаться во время проведения Саммита.

    В рамках саммита G20 ожидается двусторонняя встреча и совместная пресс-конференция президента Турции Эрдогана и Обамы.

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