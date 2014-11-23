Президент России заявил о преждевременности установки ему памятников

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил о преждевременности установки ему памятников.

«Рано памятники ставить друг другу. И себя имею в виду. Надо еще поработать, а будущие поколения оценят вклад каждого в развитие России», — сказал Путин, добавив, что выступает также против присвоения его имени улицам и площадям.

Президент уточнил, каким образом в Грозном появился проспект Владимира Путина. «Там, не скрою, мое мнение тоже не спрашивали. Но все-таки Чечня занимает особое место в нашей новейшей истории. Это связано еще и с деятельностью первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Все было в мощный клубок переплетено… Ну что сделано, то сделано», — отметил он.

Кроме того, президент рассказал, как к нему относятся на Западе. «Едва Россия встает на ноги, укрепляется и заявляет о праве защищать свои интересы вовне, отношение и к самому государству, и к его руководителям сразу меняется. Вспомните, что было с Борисом Николаевичем [Ельциным]», — заявил Путин.

По его словам, на Западе долгое время любое действие Ельцина принимали на «ура». «Но как только он поднял голос в защиту Югославии, в глазах западников он мгновенно превратился в алкоголика, в такого-разэтакого человека. Все вдруг узнали, что Борис Николаевич любит выпить. А что, раньше это было секретом?», — задался вопросом президент, отмечает Report.