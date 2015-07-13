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    Президент России выразил соболезнования семьям военнослужащих, погибших при обрушении в казарме

    Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу обеспечить необходимую медпомощь пострадавшим

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям военнослужащих, погибших при обрушении в казарме, а также всей армии России. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, президента регулярно информируют о ходе спасательных работ на месте обрушения казармы в Омске.

    Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу обеспечить необходимую медпомощь пострадавшим.

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