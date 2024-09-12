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Президент России: Уже 34 страны заявили о желании подключиться к БРИКС

Президент России: Уже 34 страны заявили о желании подключиться к БРИКС Уже 34 страны заявили о желании подключиться в той или иной форме к работе БРИКС.
В регионе
12 сентября 2024 г. 12:28
Президент России: Уже 34 страны заявили о желании подключиться к БРИКС

Уже 34 страны заявили о желании подключиться в той или иной форме к работе БРИКС.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями стран БРИКС, курирующими вопросы нацбезопасности.

"Поэтому было развернуто активное обсуждение со всеми участниками БРИКС модальностей новой категории государств-партнеров, которые предстоит утвердить в Казани", - отметил он.

По его словам, на саммите планируется утвердить пакет договоренностей по сотрудничеству в разных отраслях.

Отметим, что в 2024 году России перешло право председательства в БРИКС, и саммит пройдет в Казани 22-24 октября этого года.

Сейчас в объединение входят девять государств: Бразилия, Индия, КНР, Россия, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.

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Версия на азербайджанском языке Putin 34 ölkənin BRİCS-ə qoşulmaq istədiyini bəyan edib

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