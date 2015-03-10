 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент России снизил минимальные штрафы за взятки

    Получение взятки наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Российский президент Владимир Путин подписал закон, который снижает минимальную кратность штрафа за получение взятки до 10 раз.

    Как передает Report, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    В конце февраля Госдума приняла закон, который снижает минимальную кратность штрафа за получение взятки с 25 до 10 раз и устанавливает в качестве альтернативы фиксированный штраф до 1 млн. рублей.

    "Получение взятки наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей [...] или в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки", - говорится в документе.

    Закон также вводит альтернативные виды наказаний за небольшие коррупционные преступления, в том числе исправительные работы и фиксированный штраф с дополнительным наказанием в виде лишения права занимать определенные должности на срок до трех лет.

    Прежний закон, устанавливающий минимальный порог штрафа в 25-кратном размере от суммы полученной взятки, был принят весной 2011 года по инициативе занимавшего тогда пост президента Дмитрия Медведева.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi