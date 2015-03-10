Президент России снизил минимальные штрафы за взятки

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Российский президент Владимир Путин подписал закон, который снижает минимальную кратность штрафа за получение взятки до 10 раз.

Как передает Report, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В конце февраля Госдума приняла закон, который снижает минимальную кратность штрафа за получение взятки с 25 до 10 раз и устанавливает в качестве альтернативы фиксированный штраф до 1 млн. рублей.

"Получение взятки наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей [...] или в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки", - говорится в документе.

Закон также вводит альтернативные виды наказаний за небольшие коррупционные преступления, в том числе исправительные работы и фиксированный штраф с дополнительным наказанием в виде лишения права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Прежний закон, устанавливающий минимальный порог штрафа в 25-кратном размере от суммы полученной взятки, был принят весной 2011 года по инициативе занимавшего тогда пост президента Дмитрия Медведева.