Президент России прибыл в Ереван

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин прибыл в Ереван для участия в памятных мероприятиях "по случаю 100-летия геноцида армян в Османской империи".

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что в ходе визита Путин встретится с главой Армении Сержем Саргсяном и президентом Франции Франсуа Олландом.

Ранее сообщалось, что Олланд собирается обсудить в ходе встречи с Путиным проект резолюции Совета Безопасности ООН по проблеме мигрантов.