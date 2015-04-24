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    Президент России прибыл в Ереван

    В ходе визита Путин встретится с президентом Франции

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин прибыл в Ереван для участия в памятных мероприятиях "по случаю 100-летия геноцида армян в Османской империи".

    Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости".

    Отмечается, что в ходе визита Путин встретится с главой Армении Сержем Саргсяном и президентом Франции Франсуа Олландом.

    Ранее сообщалось, что Олланд собирается обсудить в ходе встречи с Путиным проект резолюции Совета Безопасности ООН по проблеме мигрантов.

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